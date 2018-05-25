Татьяна Ревяко: «Дело Жемчужного» выходит на новый политический уровень 25.05.2018, 13:36

Татьяна Ревяко

Фото: Facebook

Ситуацию с политзаключенным приняли на рассмотрение в Комитете против пыток ООН.

С 10 апреля политзаключенный Михаил Жемчужный находится в помещении камерного типа колонии в Горках. Администрация учреждения вынесла ему очередное взыскание в виде 2 месяцев заключения в ПКТ.

- Последних новостей от Михаила нет, потому что с ним сейчас нет никакой связи, - рассказывает сайту palitviazni.info правозащитница Татьяна Ревяко. - А я сейчас жду ответа на жалобу, которую отправила начальнику колонии. В жалобе указала, что мне точно известно: Михаил Жемчужный отправлял письма, но они куда-то исчезли. Сейчас нет ни писем, ни ответа из колонии. Одним словом, Михаила полностью изолировали. Только адвокат может с ним встретиться.

- Одним словом, давление на Жемчужного продолжается...

- В ШИЗО не предусмотрено отправление и получение писем, но на помещение камерного типа (ПКТ), где сейчас содержится Жемчужный, эта норма не распространяется. Поэтому изоляция с внешним миром очевидна.

- Насколько известно, впервые «дело Жемчужного» упоминается в резолюции Европарламента. Это так?

- Да, резолюция была принята в апреле этого года, поэтому, думаю, дело выходит на новый политический уровень. Структуры Евросоюза будут обращать внимание белорусских властей на судьбу Михаила, и мы довольны, что это наконец произошло.

Кроме того принято на рассмотрение это дело и в Комитете против пыток ООН, а представители белорусской делегации, представлявшие доклад по нашей стране, вынуждены были отвечать на вопросы о том, что происходит с Жемчужном. Теперь ждем вопросы, которые Комитет против пыток в ближайшее время сформирует для белорусских властей. Думаю, что среди прочих будет содержаться и вопрос, касающийся Жемчужного. Одним словом, идут какие-то серьезные процессы, которые могут повлиять на судьбу Михаила. Хотя, может быть, с этим и связана сегодняшняя изоляция Жемчужного.

Напомним, что проблемы у политзаключенного Михаила Жемчужного начались после перевода в Горецкую колонию №9, где с попустительства администрации для него были созданы унизительные условия для отбывания наказания и организована кампания травли, связанная с установлением в среде заключенных неформальных отношений.