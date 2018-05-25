«Мы не больны, нам нужна работа, мы обычные люди, как и все» 25.05.2018, 13:50

Фото: gomel.today

Как в Гомеле работает продавец единственной «тихой кассы» для людей с ограниченными возможностями слуха.

Уже больше года торговая сеть магазинов «Соседи» реализует социальный проект «тихая касса» для людей с ограниченными возможностями слуха. В конце года было решено внедрить этот опыт и в гомельских магазинах. Первая такая касса открылась в 104 микрорайоне, где работает Маргарита, которая поделилась с «Сильными новостями» мыслями о своей работе, коллективе и страхах.

«Тихие кассы» созданы не только для обслуживания людей с ограниченными возможностями слуха, но и для трудоустройства таких людей на должность «продавец».

В единственной «тихой кассе» в Гомеле работает Маргарита. На работу она пришла с начала марта.

«Сначала подруга рассказала, что в Минске на должность продавца принимают людей с нарушением слуха. Почему бы не попробовать? Хотя еще долго не хотела идти, сомневалась в своих силах, так как работать мне придется с покупателями и я не знала, как они отреагируют, что кассир глухой.

Разные вакансии я искала очень долго, для меня там ничего не нашлось, что-то находила, но меня туда не брали, говорили, мол, ты плохо слышишь. Не все хотят брать человека, у которого проблемы со слухом, в том числе и много запретов от МРЭКа. Не понимаю, зачем вообще этот МРЭК и зачем им нужны люди с нарушением слуха? Лучше бы не мешали нам искать работу, не придумывали бы ограничения для устройства на работу.

Мы не больны, нам нужна работа, мы обычные люди, как и все. У нас есть глаза, руки и ноги, и самое главное ум! А без слуха вовсе не страшно, мы быстро обучаемся и осваиваем все».

Стажировалась Маргарита в Минске, там же практиковалась. По словам девушки, это не первый трудовой опыт в ее жизни. Она не сидела сложа руки. Всегда стремилась зарабатывать и искала для этого подходящие вакансии. До работы в магазине она работала мастером маникюра и педикюра, бровистом в частной фирме.

На вакансию продавца, не удивительно, очередь из соискателей была большая. Все дело в том, что людям с ограниченными возможностями слуха достаточно сложно найти работу. Работодатель не всегда хочет брать людей с инвалидностью. Именно поэтому Маргарита сразу решила, что все трудности стоят того, чтобы устроиться на эту работу, и упустить эту возможность она не могла.

На вопрос «Сложно ли было адаптироваться?» Маргирита без стеснения отвечает. «Сложно». Но потом добавляет, что только сначала. Ведь она никогда не работала в этой сфере, и много каких рабочих моментов давались ей тяжело. Но она очень быстро «вклинилась» в рабочий процесс и сейчас у нее получается точно так же, как и у остальных коллег.

Работу свою девушка любит. Даже несмотря на то, что до сих пор испытывает страх от того, как покупатели отреагируют на то, что продавец их не слышит.

«Благодаря этой работе я могу обеспечить себе нормальную жизнь. Пусть немножко некомфортно, но я заставляю себя привыкнуть. Бывали случаи, что покупатели были в недоумении, что кассир глухой, и сразу же уходили в другую кассу, но это случается редко».

Маргарита не боится трудностей. Даже несмотря на то, что добираться ей нужно чуть ли не с другого конца города, а потом целый день отстоять на кассе, быть выносливой и иметь порядочную усидчивость и внимательность до конца рабочего дня, работу свою она уважает и ценит.

«Мне важна уверенность в завтрашнем дне, а не как в парикмахерской, когда з/п непостоянная и зависит от клиента. Тем более, что коллектив хорошо ко мне относится».

По словам заведующей магазина, у Маргариты, как у сотрудника, нет каких-либо особенных условий труда. Единственное, это ограничения по рабочему времени из-за того, что МРЭК ограничивает количество рабочий часов для людей с инвалидностью. Домой она уходит в 10 вечера: «Никаких поблажек у нее нет. Она такой же сотрудник как и все остальные. Нам нужен был кассир, и из Минска нам прислали письмо, что у них есть подходящий сотрудник для нашего магазина».

По словам девушки, люди с ограниченными возможностями слуха не имеют равнозначных условий труда, полноценной возможности самостоятельно обеспечивать себе достойные условия жизни. «Тихая касса» — прекрасная поддержка для таких людей. Но на этом не стоит останавливаться.

«Наши профессии ограничены. Почему-то общество считает нас беспомощными. Каждый раз узнают, что со слухом проблемы, и сразу начинают нас игнорировать. Для нас всегда любая работа — это места нет! А что было бы, если бы мир стал совсем иным? Мы живем, как в закрытом пространстве. Мы тоже хотим знать, что происходит в мире и смотреть передачи, фильмы. Все это мы ищем сами в интернете, почему для таких, как мы, нет сурдоперевода на каждом канале с субтитрами. Общество должно быть больше проинформировано о таких людей!»