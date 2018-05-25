Порошенко и Мэй обсудили санкции против РФ из-за Керченского моста 25.05.2018, 14:09

Лидеры двух стран обсудили возможности противостояния агрессивной политике Кремля.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 24 мая по телефону поговорили об усилении давления на РФ, сообщает «Гордон».

Лидеры двух стран обсудили возможности противостояния агрессивной политике Кремля в контексте подготовки к саммиту "Большой семерки", который состоится 8–9 июня в Канаде, говорится в официальном коммюнике.

Порошенко отметил, что на РФ нужно усилить международное давление для полного выполнения ею Минских соглашений. Также политики говорили об ужесточении санкций против Кремля из-за открытия Крымского моста.

Президент Украины и премьер Великобритании поддержали выводы Международной следственной группы о катастрофе Boeing 777 на Донбассе, назвав их "очередным доказательством российской агрессии".

Лидеры двух стран говорили и о необходимости освобождения украинских политических заключенных, которых удерживают в РФ.

Предыдущие телефонные переговоры между Порошенко и Мэй состоялись 11 апреля.