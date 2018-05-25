Эксперт: Беларусь ждет ускорение инфляции 25.05.2018, 14:16

1,367

Цены уже растут быстрее, чем в прошлом году.

Cитуацию с административным регулированием зарплат в Беларуси для сайта myfin.by прокомментировала Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

– Рост заработных плат происходит в отрыве от производительности труда. По итогам января-апреля средняя зарплата в реальном выражении выросла на 13,3%, в то время как производительность труда за аналогичный период – на 5,4%.

Это может говорить о том, что правительство так и не отказалось от использования административного рычага в повышении заработных плат.

Реальные доходы населения при этом растут медленнее – по последним данным, по итогам 1 квартала показатель вырос на 7,6%. Связано это главным образом с тем, что понятие реальных доходов более широкое и включает в себя не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы предпринимателей, проценты по депозитам и так далее.

При этом примерно четверть доходов граждан формируется за счет социальных трансфертов.

А темпы роста пенсий значительно отстают от заработных плат – по итогам 1 квартала средняя реальная пенсия выросла всего на 0,8% (а реальная зарплата – на 13,5%).

Возможности ФСЗН сильно ограничены по сравнению с реальным сектором, поэтому административные рычаги тут не так эффективны. Кроме того, реальные доходы населения рассчитываются с поправкой не только на инфляцию, но и на обязательные платежи, и часть «лишних» денег изымается, например, через ЖКУ (которые за последний год подорожали почти на 20%).

Превышение темпов роста реальных зарплат над темпами роста производительности труда чревато ускорением инфляции и давлением на курс рубля.

Цены уже сейчас растут чуть быстрее, чем в прошлом году (годовая инфляция составила 5% по итогам апреля 2018 против 4,6% по итогам декабря 2017).

Кроме того, изменился баланс между спросом и предложением иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. По итогам января-апреля 2018 года население, предприятия и нерезиденты на чистой основе продали 266 млн долларов, а годом ранее за аналогичный период – 874 млн.

Учитывая высокие платежи по валютному долгу, сокращение профицита валюты повышает риски для рубля, поскольку государство лишается возможности безболезненно выкупать значительные объемы валюты на внутреннем рынке.