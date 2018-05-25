Как сэкономить в отпуске 25.05.2018, 15:20

Полезные советы для тех, кто собирается на летний отдых.

Берем деньги с собой: в зону евро - карточку в евро, в остальные страны - в долларах, а наличку меняем дома, пишет kp.by.

- За границу удобнее и безопаснее ехать с карточкой. Подойдет любая - Visa или MasterCard - и любая валюта счета, даже белорусские рубли. Но если не хотите разориться на конвертациях валют, лучше взять с собой подходящую карту.

- Перед отъездом в отпуск обязательно поинтересуйтесь, как ваш банк проводит операции по покупке-продаже валюты с помощью карты. Иногда, если валюта карт-счета и валюта платежа совпадают, вы ничего не потеряете. Например, если у вас карточка в евро и вы рассчитываетесь в евро, ровно столько со счета и спишется, - комментирует Дмитрий Фролов, заместитель председателя правления ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь). - Если банки не выпускают карты в валюте той страны, куда вы едете (допустим, в польских злотых), общее правило - использовать карту Visa со счетом в долларах. Это позволит минимизировать расходы на конвертацию.

- Иногда иностранные магазины предлагают так называемую динамическую конверсию валют. Что это означает? Предположим, вы приходите в польский магазин с карточкой в белорусских рублях. Система предлагает сразу провести оплату в рублях - так, мол, будет удобнее. Но при этом еще и невыгоднее.

- Это не означает, что платеж пройдет без конвертаций. Наоборот, в цепочке добавится еще одна лишняя конвертация. Поэтому в большинстве случаев от такого предложения лучше отказаться и рассчитаться в валюте страны пребывания, - советует Дмитрий Фролов.

- На всякий случай оформите кредитную карточку. Если ею не пользоваться, никаких комиссий или процентов с вас не возьмут. Но зато если появится срочная необходимость в деньгах (и речь не о шопинге, а, скажем, о покупке билетов на самолет всей семье, если вы опоздали на рейс), кредитка очень пригодится.

- Теоретически возможна ситуация: вы платите картой за границей, а банк неожиданно ее блокирует. Причина - безопасность.

- Если в течение дня одна операция была совершена в Беларуси, а другая - в иной стране, может сработать система безопасности банка. Тогда банк попытается выйти с вами на связь и установить, вы ли провели эту операцию. На такие звонки лучше ответить, иначе вашу карту могут заблокировать по подозрению в попытке хищения средств с карты. Но это редкая мера, особенно в сезон отпусков, - рассказывает Дмитрий Фролов. - Есть другой момент: многие платежные системы предъявляют особые требования к снятию наличных в странах с плохой репутацией, в первую очередь азиатских. Иногда банки просто блокируют операции по снятию наличных в таких странах. Если вы едете в экзотическое путешествие, заранее выясните в своем банке, будут ли там какие-нибудь ограничения.

Если вашу карточку все же заблокировали, пока вы за границей, - не паникуйте. Свяжитесь с банком (по телефону, указанному на вашей карте, а также через интернет- или мобильный банкинг) и объясните ситуацию.

- Несмотря на удобство карт, немного налички взять с собой все же стоит. Не всегда получится расплатиться пластиком. Где выгоднее менять валюту?

- В стране назначения курс может быть выгоднее, чем у нас. Но при этом в других странах, особенно западных, широко распространены ситуации, когда при обмене валют нужно заплатить разовую комиссию. Это особенно болезненно для тех, кто меняет небольшую сумму. Поэтому чаще выгоднее все-таки поменять валюту в Беларуси, - говорит Дмитрий Фролов.

Если речь идет о достаточно редких валютах (например, венгерских форинтах или турецких лирах), заранее обзвоните банки и выясните, где ее можно купить и получится ли сдать обратно, если в отпуске вы не потратите всю сумму.

Перемещаемся и смотрим достопримечательности: на транспорте выгоднее ездить компанией, а в музеи можно попасть бесплатно

- Перед поездкой изучите все о транспорте в том городе или городах, куда вы отправляетесь в отпуск. Это у нас достаточно просто купить талончик или закинуть на карточку определенное количество поездок, а в европейских городах вариантов гораздо больше. Существуют безлимитные проездные на определенное время (на час или, скажем, на сутки), или на определенное количество поездок, или групповые (если едете компанией, можно купить один проездной на всех, и это будет дешевле, чем покупать отдельные билетики). Проезд в Европе дорогой, так что уделить этому время стоит.

- Узнайте, есть ли в городе назначения специальные туристические карточки. Смысл в следующем: вы покупаете карточку (чем больше дней она действует, тем дороже), а взамен можете бесплатно ходить в определенные музеи или даже ездить на транспорте. Если в планах интенсивный осмотр достопримечательностей, такая карта будет выгоднее.

- На европейских музеях тоже можно сэкономить.

Во-первых, там довольно много категорий льготников. Дети (возрастная планка зависит от музея), пенсионеры (обычно старше 60 - 65 лет) и молодежь (до 26 лет) почти всегда могут рассчитывать на серьезную скидку или вовсе на бесплатный вход.

Во-вторых, в определенные дни в некоторые музеи можно прийти бесплатно. Скажем, парижский Лувр с октября по март пускает всех бесплатно каждое первое воскресенье месяца (обычно билет стоит 17 евро), а городской музей Берлина - в первую среду месяца. Искать информацию нужно на сайте музея.

А в-третьих, не обязательно тратиться на экскурсию, аудиогид или программки. У многих музеев есть бесплатные мобильные приложения, где есть и схемы залов, и данные об экспонатах, и иногда даже те же аудиогиды.

Идем на шопинг: в дьюти-фри не всегда получится сэкономить, а сувениры лучше покупать подальше от центральных улиц

- Каждый турист считает своим долгом заглянуть на границе в магазин беспошлинной торговли - дьюти-фри. Там продаются в основном алкоголь, сладости и косметика, а из магазинных цен вычитают налог на добавленную стоимость. Казалось бы, в дьюти-фри все должно быть дешевле. Но это не всегда так. В цену товара в дьюти-фри продавец все равно закладывает и свою прибыль, и зарплаты сотрудников, и аренду помещения (а в аэропортах она заоблачная). В итоге стоимость одних и тех же вещей в разных дьютиках может сильно разниться (в дорогих странах они тоже будут дороже), а то и оказаться выше, чем в обычных магазинах!

Как сэкономить? Если вы улетаете и прилетаете через один аэропорт, запомните цену нужных товаров по пути туда, сравните с ценой на месте, и если в дьюти-фри будет дешевле, купите на обратном пути. Если аэропорты разные, то загляните на сайт dutyfree.buzz. Там можно сравнить стоимость товаров в дьюти-фри в разных аэропортах.

- Если ходите по магазинам, не забывайте оформлять такс-фри. Для этого нужно потратить в одном магазине определенную сумму (у каждой страны она своя - например, в Литве 55 евро, в Германии 25 евро), попросить продавца оформить вам чек такс-фри, а потом при выезде поставить штамп на таможне на этот чек. После этого можно будет вернуть до 20% стоимости ваших покупок (конкретный процент, опять же, зависит от страны). У нас возвратом такс-фри занимается Технобанк, туда и нужно обращаться.

- Не спешите закупаться сувенирами в первый же день. Сначала присмотритесь к ценам: иногда буквально в соседнем магазинчике точно такой же магнитик будет стоить дешевле. А еще памятные безделушки выгоднее покупать не на главных туристических улицах, а чуть подальше от центра.

- Увлекаться заграничным шопингом не стоит, особенно если вы летите самолетом. Во-первых, можно столкнуться с перевесом багажа, а это очень дорого. Например, у «Белавиа» за перевес придется доплатить 50 евро, а у бюджетной авиакомпании Ryanair - 10 евро за килограмм. А во-вторых, если вы летите бюджетной авиакомпанией (лоукостом) и у вас с собой только ручная кладь, не все сувениры получится довезти домой. В салон самолета нельзя проносить алкоголь, только купленный в дьюти-фри, а жидкости - только в банках по 100 мл и общих объемом не более литра. При этом жидкостью будет считаться даже какой-нибудь экзотический соус или местные кремы. Так что если багаж вы не сдаете, лучше не рисковать: можно и деньги потратить, и без сувениров остаться.

А еще всем путешественникам нужно помнить, что в Беларусь можно ввозить 3 литра алкоголя на человека.