Грузия утвердила новое название Литвы - Летува 25.05.2018, 15:19

Фото с сайта frontnews.eu

Правительство Грузии утвердило новое название Литвы в грузинском языке.

Об этом пишет «Европейская правда».

Новое название более точно отражает произношение названия страны на литовском языке. 4 мая государственная комиссия по литовскому языку утвердила альтернативный вариант названия Грузии - Сакартвело. Изменить традиционное название попросила сама Грузия, поскольку сегодняшнее название считает русифицированным.

Министерство иностранных дел Грузии обнародовало заявление, в котором говорится, что «оба решения очень символичны, поскольку в этом году Литва празднует 100-летие восстановления государственности, в то время как в Грузии отмечают 100-летие создания первой демократической республики».

25 мая президент Литвы Даля Грибаускайте прибыла в Тбилиси для участия в праздновании 26 мая Дня независимости Грузии.