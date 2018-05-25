Стали известный подробности протеста в хозяйстве под Гомелем 1 25.05.2018, 15:26

Архивное фото hiveminer.com

Противостояние работников с начальством началось еще несколько лет назад.

Доярки и другие работники сельскохозяйственного предприятия «Кривск» возмущены действиями руководства. Они борются против «репрессивного», как они считают, увольнения коллеги.

Оператор машинного доения по поводу своей работы сказала «Белсату»:

«Я такую зарплату получала, наверное, три года назад. А цены выросли вдвое, может, больше. Поэтому разбрасываться такими людьми, которые здесь по 20 лет проработали, неразумно».

Анна Красникова, которую уволили, отметила:

«Каждый день были проверки. Довели меня, что написала заявление об увольнении. Восемь месяцев не брали на работу, но я уже напором взяла. Работаю. А дочь моя – тогда она работала экономистом – уволили, и на работу не берут. Берут людей без образования и опыта, а ее не хотят брать из-за меня».

Женщина советует руководителям более человечно относиться к людям.

Противостояние началось еще несколько лет назад, когда несколько доярок и оператор искусственного осеменения задали «неудобные вопросы» – сначала руководителю сельскохозяйственного предприятия, а потом вышестоящим инстанциям от райисполкома до Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Режим работы доярок слишком напряженный – рассказывают работницы фермы. В 5 утра они должны быть уже на работе. Через несколько часов они возвращаются домой. А вечером опять идут на работу и возвращаются после 23 часов.

За дополнительная рабочие дни в праздники или на выходные доярки получают минимальные доплаты. «Как можно требовать от человека прийти работать на праздники, когда знаешь, что она получит за это 2 рубля», – говорит одна из работниц.

В жалобах говорилось о невозможности приватизировать дома в деревне Кривск по приемлемым ценам, отсутствии оплаты труда в выходные и праздничные дни, премий, материальной помощи, ненадлежащих условиях труда и других нарушениях законодательства.

Начались проверки, после которых директор КСУП «Кривск» покинул свой пост.

Его место занял Александр Лейчонок, который попал в скандал, когда руководил предприятием «Белоруснефть-Особино». На видео, выложенном в интернет, видно, как велись дела на предприятии: дохлые птицы лежат по 5-6 дней в тракторных прицепах, вокруг – грязь и вонь. После появления видео на руководителя завели уголовное дело, которое осенью передали в прокуратуру, откуда оно должно было пойти в суд. Но следы Александра Лейчонка на определенное время потерялись, и весной 2015 г. он возглавил КСУП «Кривск».

С его приходом началась контратака на тех, кто писал жалобы, говорят работники «Кривска». Дошло до увольнений – как в случае оператора искусственного осеменения Анны Красниковой, которая обратилась в суд.

Другие работники также обращались в суд, требуя признать незаконными трудовые договоры, распорядок работы и должностные инструкции.