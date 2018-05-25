Пресс-конференция по МН17 проходила недалеко от Гааги 1 Роман Цимбалюк

25.05.2018, 15:27

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Роман Цимбалюк

Фото: RFE/RL

Хороший город.

Не может быть! Неужели "Бук" нашли не в шахте "шахтеры" и "трактористы". Это что же получается: зенитно-ракетный комплекс с собой прихватили "отпускники". Ничего удивительного, ведь давно известно, что российские военные ездят в другие страны со штатным оружием.

После этого заявления лица в Москве станут еще более каменными, которые будут продолжать рассказывать о "гражданской войне".

Беда только, что новости в этом сообщении нет. Всем давно известно, что Россия – страна-оккупант. Пока не все поняли, что с этим делать, а некоторые предпочитают делать вид, что ничего не произошло.

Кстати, по "Россия-24" рассказывали об "экономике доверия" – в Питере проходил международный экономический форум. Тем временем пресс-конференция по МН17 проходила недалеко от Гааги. Хороший город, там Международный трибунал расположен.

Роман Цимбалюк, "Фейсбук".