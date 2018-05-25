МИД Австралии: Россия должна выплатить компенсации родственникам пассажиров MH17 25.05.2018, 15:54

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Австралия будет добиваться компенсации за гибель своих граждан.

Россия должна выплатить компенсации семьям 38 граждан Австралии, ставших жертвами крушения Boeing авиакомпании "Малайзийские авиалинии" на Донбассе.

Об этом 25 мая заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которую цитирует местный телеканал ABC, пишет "Гордон".

После того как международная следственная группа установила причастность подразделения российской армии к катастрофе, Австралия и Нидерланды признали, что на РФ лежит вина за случившееся, напомнила министр. По ее словам, родственники жертв хотят, чтобы Россия понесла ответственность.

"Они хотят видеть окончание расследования. Но вместе с тем они заслуживают справедливости. Мы будет требовать возмещения ущерба, нанесенного этим чудовищным преступлением", – сказала Бишоп.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.