Ситуация с безработицей в Беларуси ухудшается

Ситуация с безработицей в Беларуси ухудшается1
- 25.05.2018, 15:56
- 1,014
Трудоустроиться в регионах почти нереально.
Хотя на содержание Центров занятости идут большие деньги. Похоже, что в Центрах занятости идет игра в кошки-мышки, говорит «Радыё Рацыя» безработный житель Березы, правозащитник, 53-летний Сергей Русецкий:
- А с нового года введут повышение платы за квартиру... Дали направление на работу. Там места нет. Половина тех предложений, которые якобы есть, их в реальности нет. Во многих городах Беларуси с работой просто глухо.
Как говорят белорусы, безработные в нашей стране абсолютно не защищены:
- Безработные брошены. Помощь по безработице у нас составляет базовую величину, на которую прожить невозможно.
- С такой помощью по безработице, конечно, не защищены. Власти говорят, что у нас очень маленькая безработица. Но это по словам властей.
- У нас вообще никто не защищен - ни безработные, ни работающие.
- При диктатурах у людей вообще не существует никаких прав.
По словам Сергея Русецкого, ему платили как сокращенному с большим стажем 11 месяцев по 50 рублей. С меньшим стажем помощь составляет 20 и менее рублей. А если человек уволился по какой-то причине сам, то не получит ни копейки.