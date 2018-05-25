Ситуация с безработицей в Беларуси ухудшается 1 25.05.2018, 15:56

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Трудоустроиться в регионах почти нереально.

Хотя на содержание Центров занятости идут большие деньги. Похоже, что в Центрах занятости идет игра в кошки-мышки, говорит «Радыё Рацыя» безработный житель Березы, правозащитник, 53-летний Сергей Русецкий:

- А с нового года введут повышение платы за квартиру... Дали направление на работу. Там места нет. Половина тех предложений, которые якобы есть, их в реальности нет. Во многих городах Беларуси с работой просто глухо.

Как говорят белорусы, безработные в нашей стране абсолютно не защищены:

- Безработные брошены. Помощь по безработице у нас составляет базовую величину, на которую прожить невозможно.

- С такой помощью по безработице, конечно, не защищены. Власти говорят, что у нас очень маленькая безработица. Но это по словам властей.

- У нас вообще никто не защищен - ни безработные, ни работающие.

- При диктатурах у людей вообще не существует никаких прав.

По словам Сергея Русецкого, ему платили как сокращенному с большим стажем 11 месяцев по 50 рублей. С меньшим стажем помощь составляет 20 и менее рублей. А если человек уволился по какой-то причине сам, то не получит ни копейки.