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Олег Рыженков о «лыжном тоннеле Лукашенко»: Это сомнительное решение

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  • 25.05.2018, 16:07
Олег Рыженков

Круглогодичная лыжная трасса - это не панацея.

Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков скептически отозвался о перспективе появления в стране круглогодичного лыжного тоннеля, пишет "Прессбол".

"Это не панацея. Да, польза от него будет, но, думаю, главная задача этого сооружения — развитие массового и детского спорта. С точки зрения профессионального спорта есть вопросы. Какой длины, к примеру, можно построить тоннель? Километр? Это немного.

Во–вторых, рельеф. Перепад в 15 метров? Это один подъем и один спуск. Сколько тренировок можно провести в этом тоннеле? Да, его можно и нужно использовать для отработки техники, но для функциональной работы, подводки к сезону это сомнительное решение, и "снежных" сборов тоннель точно не заменит.

И если уж мы заговорили про тоннель, то важно не забывать, что ситуацию нужно менять комплексно. Например, в последнее время федерация прилагает много усилий, чтобы помочь детским школам (и особенно в отдаленных регионах). Думаю, рано или поздно эти усилия принесут результат, но его нужно дождаться", — констатировал Рыженков.

Напомним, ранее Лукашенко распорядился построить в Раубичах круглогодичную лыжную трассу.


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