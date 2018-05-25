ООН заступилась за незаконно осужденных белорусских таможенников 25.05.2018, 16:24

Фото: РИА «Новости»

Семь лет таможенники ждали ответа из Швейцарии.

7 лет 22 бывших инспектора таможни «Западный Буг» и 7 механиков терминала «Веставто» ждали вестей из Швейцарии. В 2011г. они направили в Женеву, где находится Комитет ООН по правам человека (КПЧ), жалобу. В 2012г. жалоба была зарегистрирована, и началось ее рассмотрение. И только 21 марта т.г. комитет принял решение по некогда громкому уголовному делу, получившему в СМИ название «Ложный транзит», пишет «БелГазета».

В жалобе в КПЧ подписанты требовали признать нарушенными их права на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Суть дела

Осенью 2004г. Белорусским военным судом 24 инспектора выездного пропускного пункта «Козловичи» были признаны виновными в «злоупотреблении служебными полномочиями» и «пособничестве в уклонении от уплаты таможенных платежей». Летом 2005г. на скамье подсудимых оказались еще 6 инспекторов и 10 механиков терминала «Веставто». Приговоры - от 1,5 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением специальных и воинских званий.

Сроки таможенники и механики получили за оформление 82 большегрузных автомобилей, перевозивших дорогостоящий товар в 2001-02гг. По мнению правоохранителей, обвиняемые были частью некоей преступной группы, которая участвовала в поставке товаров из стран ЕС в Россию.

Согласно автоматизированной системе «Контроль доставки», 82 фуры въезжали в Беларусь через Ошмянскую таможню и транзитом следовали в Польшу и Чехию. На таможне «Западный Буг» груз, оформленный как транзитный, освобождался от уплаты таможенных пошлин. Изучив передвижение машин, следствие сделало вывод: груз оказался в России, а в Беларуси фуры могли даже не появляться, т.к. для оформления было достаточно сопроводительных документов.

В марте 2006г. суд Московского района Бреста по иску военного прокурора обязал осужденных возместить ущерб РБ. Примечательно, что все документы, по которым осуществлялся «ложный транзит», признаны фальшивыми, но именно по ним определялся ущерб, который составил Br6 млрд. Эту сумму и навесили на осужденных - на каждого пришлось от Br80 млн. до Br2 млрд. (от $37 тыс. до $930 тыс. по тогдашнему курсу).

Находясь в заключении и после освобождения, брестчане написали свыше сотни жалоб в различные инстанции. В 2007г. Генпрокуратура провела дополнительное расследование, по итогу которого был сделан вывод: из 40 осужденных только 10 непосредственно принимали участие в преступлении, остальные 30 были использованы преступниками втемную.

Тогдашний генпрокурор Григорий Василевич обратился в Верховный суд с требованием приговоры отменить, а уголовные дела рассмотреть повторно с учетом вновь открывшихся обстоятельств. В чем было отказано, однако президиум Верховного суда в отношении всех 40 осужденных снизил размер причиненного ущерба и исключил указание о назначении дополнительного наказания в виде конфискации имущества, стоимость которого пошла в зачет по искам.

Пройдя все белорусские инстанции, с жалобой в КПЧ обратились 29 человек, один осужденный умер в 2010г.

Есть такое соображение, но...

КПЧ признал, что права осужденных сотрудников таможни на справедливое судебное разбирательство были нарушены. В частности, это касается их статуса и судебной инстанции, которая рассматривала уголовные дела.

Никто из 29 человек не был военнослужащим, однако дела были рассмотрены Белорусским военным судом. В решении КПЧ отмечается: «Рассмотрение дел гражданских лиц в военных судах создает серьезные проблемы в том, что касается справедливого, беспристрастного и независимого отправления правосудия. Поэтому в целях обеспечения права на справедливое судебное разбирательство государства-участники в целом обязаны принимать все необходимые меры для запрещения судебного разбирательства дел гражданских лиц в военных судах». Кстати, такой проблемы в Беларуси не существует с 1 июня 2014г., когда военные суды были упразднены.

Еще один существенный момент связан с исками, которые к фигурантам были заявлены прокуратурой и удовлетворены в гражданском порядке судом Московского района Бреста. В решении КПЧ сообщается о попытке бывшего таможенника Александра Тыванчука обжаловать это решение. Однако огромная госпошлина сделала это невозможным. Комитет отмечает, что белорус «должен был уплатить пошлину, которая составляла 5% от ущерба, который он должен был выплатить в соответствии со своим уголовным приговором. Сумма ущерба составила 904773450 белорусских рублей, а судебные издержки, соответственно, исчислялись в размере 45238675 рублей. Комитет отмечает, что автор представил суду доказательства своей зарплаты и что его ежемесячный доход составил 297600 рублей».

Белорусские суды отказали Тыванчуку в просьбе освободить его от уплаты госпошлины, в чем КПЧ усмотрел нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого является Беларусь.

«Государство-участник обязано предоставить авторам эффективное средство правовой защиты. Это требует от него полного возмещения ущерба лицам, права которых, закрепленные в Пакте, были нарушены. В данном случае государство-участник обязано, в частности, отменить решения военного суда от 26 октября 2004г. и 5 августа 2005г. и последующие судебные решения на их основе и обеспечить новое рассмотрение… Государство-участник также обязано принять меры для предотвращения аналогичных нарушений в будущем», - констатируется в решении КПЧ. В последнем пункте документа отмечается, что «Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о мерах, принятых в связи с его соображениями».

Следует учитывать, что в результате рассмотрения жалоб КПЧ принимает решение, именуемое «соображение», к которому белорусские власти относятся как к рекомендации. Проще говоря, все остается на совести государства. В данном случае вторая сторона уже выказала свое отношение к жалобам таможенников. В ноте от 12 ноября 2012г. Беларусь назвала жалобы неприемлемыми, представленными и зарегистрированными с нарушением существующего протокола. А потому государство-участник «прекращает рассмотрение настоящего обращения и отмежевывается от соображений, которые могли бы быть приняты Комитетом в данном случае».

Пожизненное наказание от судьи коррупционера

В 2008г. в Гродно осудили непосредственных организаторов «ложного транзита» - тех, кто фрахтовал машины, договаривался с получателями груза, решал проблемы с документами и пр. Под следствие попали полсотни человек, речь шла о преступной организации. Но обвиняемых осталось всего двое, а 46 (!) фигурантов признали свое членство в преступной организации и были освобождены от уголовной ответственности по ст.20 УК. Один из обвиняемых получил 13 лет, другой - на год меньше. Самое удивительное, что к ним не предъявляли гражданских исков. За их преступление до сих пор расплачиваются бывшие таможенники, у которых из зарплат высчитывают 50%.

По словам Александра Тыванчука, никто пока не расплатился: «Рассчитаться не реально, суммы зафиксированы в долларах, постоянно индексируются и растут в геометрической прогрессии. Это пожизненно! Наверное, если у кого-то на руках будет $800 тыс. и он сразу их отдаст, тогда, наверное, погасит. В этом и весь цинизм ситуации: истинные виновники получили тюремные сроки, а исков у них нет. А мы, фактически без вины, платим всю жизнь».

Приговоры таможенникам и механикам по делу «ложного транзита» выносил военный судья Юрий Тузов, который сам плохо кончил. В декабре 2014г. Верховный суд признал бывшего зампредседателя Белорусского военного суда Тузова виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Суд постановил взыскать с Тузова Br177 млн. в качестве необоснованно приобретенной выгоды. Бывшего судью также лишили права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на 5 лет и воинского звания «полковник юстиции в запасе».

Что дальше

Решение КПЧ журналист прокомментировал один из участников этого дела Александр Тыванчук.

- Прежде всего, хочу поблагодарить нашего официального представителя Романа Кисляка, который изучил огромный объем информации и определил статьи Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, нарушенные в процессе судебного разбирательства в Белорусском военном суде. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что наше уголовное дело, которое изначально было передано в суд Брестского района, срочным образом перенаправили в Белорусский военный суд именно в силу полного отсутствия доказательной базы, да и состава преступления в принципе.

Еще в 2008г. нами были исчерпаны все возможности для обжалования судебных решений внутри государства. Именно поэтому мы единогласно приняли решение пойти дальше и подали жалобу в КПЧ. И вот после семилетнего ожидания, наша жалоба рассмотрена, определено, что государство-участник - Республика Беларусь - нарушило п.1 ст.14 Пакта.

Что дальше? Считаю, что это только половина пройденного пути. Естественно, мы дальше будем обжаловать приговор Белорусского военного суда. Теперь для этого появились новые обстоятельства. Как отреагирует государство на решение КПЧ? Хочется верить, что Верховный суд все-таки поступит по закону и отменит судебные решения.

Поскольку я глубоко изучал эту тему, мне стало интересно, как же власти других государств реагируют на аналогичные решения.

К сожалению, Беларусь не является членом Совета Европы и потому белорусы лишены возможности жаловаться в Европейский суд по правам человека, решения которого обязательны для исполнения. В России, например, в бюджет заложена отдельная статья расходов для выплат по решениям ЕСПЧ. В 2015г. было исполнено 261 решение Европейского суда, в 2016г. - в 4 раза больше. В том же 2016г. гражданам, чьи права были нарушены, государство возместило ущерб в размере RUR500 млн., или около $8,5 млн.

А в 2017г. принято увеличить бюджет до RUR1 млрд. Наглядно видно, что Россия активно сотрудничает с ЕСПЧ и старается оперативно исправлять судебные ошибки, допущенные внутри страны. Я не зря привел сравнение именно с Россией, поскольку Беларусь не только граничит с ней, но и активно участвует во всех интеграционных процессах, состоит в Таможенном союзе, имеет схожее законодательство в сфере торговли и налогообложения. Я уверен, что наступит время, когда Беларусь станет полноценным членом Совета Европы и будет исполнять решения ЕСПЧ.

Я и мои коллеги (всего 29 человек) будем и дальше активно напоминать властям о том, что закон един для всех и что судебные ошибки надо признавать и исправлять.