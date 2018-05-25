Данкверт заподозрил Казахстан в поставках в РФ белорусского сухого молока 25.05.2018, 16:32

Россельхознадзор проинспектирует казахстанские предприятия.

Россельхознадзор заподозрил Казахстан в поставках в РФ белорусского сухого молока и сливок и планирует инспекции казахстанских предприятий.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, подозрение возникло в связи с тем, что в этом году Казахстан резко увеличил поставки сухого молока в РФ. Как показал анализ, по данным на 23 мая этого года, Казахстан ввез в РФ 5,742 тыс. тонн этой продукции. "Хотя до этого за весь 2017 год было поставлено всего 772 тонны", - сказал он.

"Считаем, что Казахстан, вполне вероятно, поставляет белорусское сухое молоко. В связи с этим мы готовим письмо в адрес ветслужбы этой страны с тем, чтобы проинспектировать казахстанские предприятия и прекратить, возможно, незаконные поставки продукции", - сказал он.

При этом глава Россельхознадзора сообщил, что всего в этом году (на 23 мая) в РФ было ввезено 41,7 тыс. тонн сухого молока и сливок, в том числе 31,1 тыс. тонн (75%) из Беларуси. Из Новой Зеландии ввоз составил 1,259 тыс. тонн, из Уругвая - 1,175 тыс. тонн, из Аргентины - 135 тонн.

Данкверт также сообщил, что в поставках молочной сыворотки в РФ также лидирует Беларусь, которая, по данным на 23 мая, ввезла ее 195,5 тыс. тонн из общего объема поставок в 198,4 тыс. тонн.

В поставках сливочного масла на Беларусь также приходится основная часть - 74%, или 15,8 тыс. тонн из общего объема в 21,3 тыс. тонн.

"Таким образом, можно говорить о том, что ничто не мешает белорусским поставщикам ввозить в Россию безопасную продукцию, но если речь идет о нарушениях, то преграды ставятся вполне обоснованно", - сказал он.

Россельхознадзор не раз находил нарушения в белорусском сухом молоке, что могло стать поводом для поиска обходных путей для его поставок в РФ, в том числе и через Казахстан.

Всего в этом году в РФ было поставлено 323,4 тыс. тонны молока и молочной продукции, из которых 203 тыс. тонн из Беларуси, 11,6 тыс. тонн - из Казахстана.