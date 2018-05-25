По роману создателя «Игры престолов» сделают мультфильм 25.05.2018, 16:41

Джордж Р. Р. Мартин

Анимационный фильм создаст киностудия Warner Bros.

Совсем недавно писатель Джордж Р. Р. Мартин рассказал, какое несоответствие сериала "Игра престолов" оригинальным книгам убрал бы, и кого из персонажей вернул, пишет segodnya.ua.

А теперь появилась новость, что киностудия Warner Bros. готовит анимационный фильм по мотивам фантастического романа Мартина "Ледяной дракон". Более того, автор книги станет продюсером картины, пишет издание Variety.

По словам самого писателя, проект никак не связан со вселенной "Песни льда и пламени" и "Игрой престолов". Роман "Ледяной дракон" вышел в 1980 году. В центре сюжета – девушка Адара и ледяной дракон, с которым она подружилась после смерти матери. Об этом существе ходят легенды, и люди его боятся – когда он пролетает в небе, то земля замерзает и покрывается льдом.