«Этапом через пол-Земли»: история заключения Сенцова и Кольченко
- 25.05.2018, 17:06
Документальный фильм об украинском режиссере и активисте.
Режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяют, Чирний останется в колонии в Магадане.
Сенцова и Кольченко удерживали в СИЗО в Москве, судили в Ростове, перевозили этапами на Урал и в российскую Арктику.
На двоих они проехали почти 20 тысяч километров — это половина пути вокруг света. Для них это путешествие продолжается исключительно по территории России. И только по тюрьмам.
Съемочные группы Громадского побывали в ключевых городах на пути их этапа — Москве, Ростове, Челябинске, Лабытнанги.
Журналисты узнали, в каких условиях их содержат, и какие люди занимаются их судьбами там, куда так и не допустили украинских консулов, куда и по сей день сложно добраться адвокатам.
Авторы фильма: Ангелина Карякина, Наталья Гуменюк, Анна Цигима, Наталья Каплан