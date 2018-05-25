«Этапом через пол-Земли»: история заключения Сенцова и Кольченко 25.05.2018, 17:06

Олег Сенцов и Александр Кольченко, август 2015

Фото: Антон Наумлюк/RFE/RL

Документальный фильм об украинском режиссере и активисте.

Режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяют, Чирний останется в колонии в Магадане.

Сенцова и Кольченко удерживали в СИЗО в Москве, судили в Ростове, перевозили этапами на Урал и в российскую Арктику.

На двоих они проехали почти 20 тысяч километров — это половина пути вокруг света. Для них это путешествие продолжается исключительно по территории России. И только по тюрьмам.

Съемочные группы Громадского побывали в ключевых городах на пути их этапа — Москве, Ростове, Челябинске, Лабытнанги.

Журналисты узнали, в каких условиях их содержат, и какие люди занимаются их судьбами там, куда так и не допустили украинских консулов, куда и по сей день сложно добраться адвокатам.

Авторы фильма: Ангелина Карякина, Наталья Гуменюк, Анна Цигима, Наталья Каплан