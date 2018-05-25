Как общественный резонанс помог политзаключенному Полиенко 1 25.05.2018, 17:25

Дмитрий Полиенко

Фото: «Белсат»

Дмитрий Полиенко прислал на свободу очередное письмо.

Политзаключенный Дмитрий Полиенко прислал на свободу очередное письмо, в котором рассказал о том, как проходят его дни в колонии. Об этом сообщает сайт palitviazni.info.

"В ШИЗО, как ни странно, уже не бросают, - написал Дмитрий. - Хотя на прошлой неделе были 3 нарушения ... "

Активистка Марина Носенко, подруга Дмитрия Полиенко, рассказала, что раньше он работал 6 дней в неделю по 8 часов, но теперь, благодаря общественному резонансу, от работы его освободили. На промышленных работах было много пыли, а у Дмитрия - астма.

"Меня сняли с "промки", поэтому сейчас я - тунеядец, - написал Дмитрий в своем письме. - Отдыхаю на "шконке" и пишу письма. Сейчас свободного времени много. Поэтому, надеюсь, до конца срока прочитать все книжечки".

Со слов Дмитрия Полиенко, в ШИЗО, как ни странно, уже не бросают. Хотя на прошлой неделе у него было 3 нарушения.

"Нарушения в том, что не поздоровался с администрацией (не встал, когда они заходили) и пил чай в рабочее время, - продолжает Дмитрий. - За нарушение формы одежды (был в спортивных штанах и тапочках) и за то, что не успел побриться. Мог попасть на 20 суток в ШИЗО, а дали внеочередное дежурство и выговор. Чудо!"

Напомним, что не так давно Amnesty International призвала к глобальной акции солидарности с политзаключенным Дмитрием Полиенко. 26 мая Дмитрий отметит очередной день рождения, и в связи с этим Amnesty International призвала сделать все, чтобы «подарить ему свободу».

Дмитрию Полиенко можно присылать письма поддержки (лучше - заказные) по адресу: 213800 Могилевская область, Бобруйск, ул.Сикорскoгo, 1. ПК-2, отряд № 9.

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании "Критическая масса", которое проходило 29 апреля 2016 г. в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района г. Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса и частью 2 статьи 343 УК. В итоге Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района г. Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжало ние, активиста отправили в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).