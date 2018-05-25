Джемилев: Источник в Москве подтвердил наличие шести ядерных боеголовок в Крыму 2 25.05.2018, 17:32

Мустафа Джемилев

Сейчас на заброшенной ядерной базе в Крыму установлено тройное кольцо усиленной охраны.

Источник в Москве подтвердил наличие шести ядерных боеголовок в аннексированном Россией Крыму. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев , сообщает rbc.ua.

"Относительно ядерного арсенала. Ни наша разведка, ни разведка НАТО четко не подтверждают его наличия в Крыму. Они говорят, что такое возможно, но доказательств пока нет. Однако, у нас есть информация с места, а также от источника из Москвы о том, что у них там уже есть ядерные боеголовки", - отметил он.

Как отметил Джемилев, сейчас на заброшенной ядерной базе в Крыму установлено тройное кольцо усиленной охраны с видеонаблюдением, что, по мнению нардепа, может быть "косвенным подтверждением, что там есть ядерное оружие".

По словам Джемилева, объект расположен недалеко от Феодосии в роще Кизилташ, где раньше было ядерное хранилище. Кроме того, нардеп добавил, что источник из Москвы подтвердил, что там уже есть шесть ядерных боеголовок.

Напомним, ранее Джемилев сообщал, что Россия завезла на оккупированный полуостров Крым 250 тысяч человек из ОРДЛО и 300 тысяч человек из РФ с целью принудительно изменить демографическую ситуацию.