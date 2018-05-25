закрыть
25 мая 2018, пятница, 19:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Минчанка» будет играть в российской волейбольной суперлиге

1
  • 25.05.2018, 17:17

В турнире примут участие 12 команд.

В пятницу в Москве прошло совещание Всероссийской федерации волейбола. Было принято решение включить в состав участников суперлиги «Минчанку» и калининградский «Локомотив», пишет «Трибуна».

Таким образом, в суперлиге теперь будет 12 команд.

Ранее о том, что «Минчанка» сыграет в суперлиге, сообщили 3 мая на чествовании команды.

В минувшем сезоне «Минчанка» добралась до финала Кубка ЕКВ, где уступила турецкому «Эджзаджибаши».


популярное за неделю

Мнение

Фрейд рулит
Фрейд рулит Андрей Илларионов
Спасибо партии за доброту и ласку
Спасибо партии за доброту и ласку Ирина Халип
Сумасшествие как национальная идея России
Сумасшествие как национальная идея России Александр Ципко
Начало новой эпохи
Начало новой эпохи Виталий Портников