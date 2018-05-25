«Минчанка» будет играть в российской волейбольной суперлиге

«Минчанка» будет играть в российской волейбольной суперлиге1
- 25.05.2018, 17:17
В турнире примут участие 12 команд.
В пятницу в Москве прошло совещание Всероссийской федерации волейбола. Было принято решение включить в состав участников суперлиги «Минчанку» и калининградский «Локомотив», пишет «Трибуна».
Таким образом, в суперлиге теперь будет 12 команд.
Ранее о том, что «Минчанка» сыграет в суперлиге, сообщили 3 мая на чествовании команды.
В минувшем сезоне «Минчанка» добралась до финала Кубка ЕКВ, где уступила турецкому «Эджзаджибаши».