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Дональд Трамп дал Северной Корее второй шанс

  • 25.05.2018, 17:20
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коллаж: РБК-Украина

Переговоры с КНДР все еще могут состоятся.

Президент США Дональд Трамп объявил о перезапуске диалога с Северной Кореей после отмены встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам главы Белого дома, переговоры с главой КНДР всё ещё могут состояться, сообщает «Радио Свобода».

В четверг Трамп объявил о том, что запланированная на 12 июня в Сингапуре встреча с Ким Чен Ыном не состоится. Причиной такого решения стали недавние недружественные заявления со стороны Северной Кореи. В Государственном департаменте США также отметили, что в последние дни Вашингтон не получал ответа Пхеньяна на свои неоднократные запросы о подготовке встречи.

Северная Корея выразила озабоченность односторонней отменой переговоров. В КНДР заявили, что, несмотря на решение Дональда Трампа, готовы продолжать диалог. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны не прекращать поиск путей отказа от ядерного оружия на Корейском полуострове.


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