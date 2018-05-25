Топ-10 самых доступных новых авто на белорусском рынке 2 25.05.2018, 17:41

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Эксперты изучили рынок и нашли «хорошие и недорогие» варианты.

"Бюджетниками" принято называть иномарки российской сборки вроде VW Polo и Hyundai Accent, пишет abw.by. Но их стоимость уже давно перевалила за психологическую отметку 20.000 руб., а это совсем не "полугодовой" доход среднего белоруса, как рекомендуют мудрые западные экономисты. Вариантов остается не много - или б/у экземпляры, или более дешевые модели. Да-да, есть и такие, чья стоимость может быть меньше тех самых 20.000, причем их комплектации не ограничиваются одним только рулем да педалями. Журналисты изучили рынок вдоль и поперек и показываем, все, что нашли из "хорошего и недорогого".

Lada Granta - от 13.700 рублей

Самая доступная Lada - Granta, причем именно в кузове седан. Правда, за 14.520 руб. (а по акции и вовсе за 13.700 руб.) автомобиль будет иметь неокрашенные бамперы и 13-дюймовые колеса, у руля не будет ни усилителя, ни регулировки, но при этом покупатель получит одну подушку безопасности и ABS. Журналисты замечают, что базовая версия лифтбека уже не имеет столь кричащих признаков удешевления, но и предлагается по цене от 15.410 руб. по прайсу и от 14.590 руб. по акции. В обоих случаях под капотом будет 8-клапанный двигатель мощностью 87 л.с.

Что касается вариантов подороже, то в наши ценовые рамки попадает практически все семейство Granta, за исключением лифтбека с "роботом" АМТ и в самой дорогой комплектации Luxe. А это значит, что можно выбирать из двух типов кузова (седан и лифтбек), двух 1,6-литровых моторов (8-клапанный 87 л.с. и 16-клапанный 106 л.с.) и различных вариантов оснащения, вплоть до максимального, с климат-контролем и обогревом лобового стекла. Безальтернативной будет лишь механическая коробка передач. Например, лифтбек с 16-клапанным мотором в неплохой комплектации Comfort (две подушки безопасности, кондиционер, обогрев сидений, подогрев лобового стекла, аудиосистема) будет стоить 18.250 руб. по прайсу, а по акции заявлены машины за 17.430 рублей.

Datsun on-DO - от 15.100 рублей

В нашем регионе автомобили Datsun - это "переосмысленные" модели Lada. Соответственно седан on-DO представляет собой видоизмененную Lada Granta. Прайс-лист начинается с 15.100 руб. за автомобиль с 87-сильным двигателем и в начальной комплектации Access. Как водится, в ней всего одна подушка и ABS, а кроме того, усилитель руля, регулируемая колонка и обогрев сидений. Правда, бамперы в "базе" также неокрашенные…

Но за исключением самых дорогих версий, большинство вариантов исполнения вписывается в наши ценовые рамки. Так что автомобиль с двумя подушками, кондиционером, передним электропакетом и противотуманными фарами, а также с 87-сильным двигателем стоит 17.000, с 106-сильным - 17.600 рублей. А за 18.800 руб. можно выбрать сочетание 87-сильного мотора и 4-ступенчатого "автомата" Jatco. К слову, вариант с АКПП может стоить и 18.000, если отказаться от кондиционера.

Lada Kalina - от 15.690 рублей

В скором времени хэтчбек и универсал Kalina станут частью семейства Granta, а пока это отдельная и более престижная модель. Поэтому уровень оснащения и стоимость начальных версий предсказуемо выше. Так, пусть в "базе" лишь одна подушка безопасности, но уже есть усилитель руля и регулировка рулевой колонки по высоте, бортовой компьютер и передние электростеклоподъемники, да и колеса - 14-й размерности. Цены стартуют с 16.690 руб. (15.690 с учетом скидки) на хэтчбек с 87-сильным мотором, а универсал в аналогичном исполнении предлагается от 17.180 рублей.

Если вы готовы потратить порядка 20.000, вас ожидает дилемма: или обычный универсал с 106-сильным двигателем в максимальной комплектации за 19.760 руб., или Cross-версия с увеличенным дорожным просветом и "обвесом", но с 87-сильным мотором и более простым оснащением за 19.690 рублей (19.290 по акции). Просто более богато оснащенные варианты Cross-версии будут дороже 20.000 рублей.

Lada 4x4 - от 15.860 рублей

В числе доступных моделей остается и Lada 4x4, особенно в классическом трехдверном исполнении, - 5-дверные версии и модификация Urban чуть дороже. Сегодня прайс на тольяттинский внедорожник начинается с 16.860 руб. (по скидке все версии на тысячу дешевле), в любом случае вы получите постоянный полный привод, межосевую блокировку и понижающую передачу. Увы, и все тот же 83-сильный мотор, альтернативы которому по-прежнему нет. О подушках безопасности можно даже не мечтать, хорошо хоть ABS и усилитель руля уже в "базе", а доплата за "металлик" не требуется.

Доплатив 570 руб., можно взять комплектацию "Люкс" с подогревом сидений и литыми дисками, кондиционер увеличит стоимость еще на 780 рублей. А версия Urban с облагороженным дизайном, улучшенной виброизоляцией и электроприводом зеркал предлагается от 18.880 рублей (17.880 со скидкой).

Ravon R3 - от 16.000 рублей

Седан Ravon R3 - реинкарнация корейской модели Chevrolet Aveo, представитель европейского сегмента В. Начальная стоимость - 16.000 руб., и за эти деньги вы получаете 1,5-литровый двигатель мощностью 105 л.с., подушку безопасности только для водителя, систему курсовой устойчивости (!), аудиосистему и бортовой компьютер. Но в остальном без излишеств - их следует искать в более дорогих версиях. Впрочем, даже с 6-ступенчатым "автоматом" и в максимальной комплектации Elegant (пассажирская подушка, электропакет, кондиционер, литые диски 15-й размерности) стоимость составит 19.400 рублей.

Ravon R2 - от 16.320 рублей

Более компактный R2 (в прошлой жизни Chevrolet Spark) располагается классом ниже R3, под капотом у него 1,25-литровый двигатель мощностью 85 л.с., но он дороже - как так? Все просто: "малыш" по умолчанию оснащен "автоматом", пусть и 4-ступенчатым. В базовом оснащении - две подушки безопасности и аудиосистема, но в отличие от R3 системы курсовой устойчивости нет, вместо нее лишь ABS.

Утешением может служить то, что за более высокий уровень оснащения придется доплачивать не так уж много. Например, версия с боковыми подушками, кондиционером и бортовым компьютером стоит 17.100 рублей. А R2 в максимальной комплектации (обогрев сидений, дистанционное управление аудиосистемой, задний парктроник и литые диски) обойдется в 18.200 рублей.

Renault Logan - от 16.800 рублей

Большинство модификаций Renault Logan, в том числе с 16-клапанным мотором, "автоматом" и просто хорошим оснащением, стоит дороже 20.000 руб., так что придется иметь дело с 82-сильным мотором и начальными комплектациями. Базовая Expression может порадовать разве что наличием ABS, водительской подушки безопасности и стальной защитой двигателя. Стоимость такой версии по прайсу - 17.800 руб., но у дилеров есть и специальные предложения за 16.800 и 17.200 рублей. Придется лишь смириться с белым цветом. А вообще за "металлик" надо доплачивать 600 рублей.

Благодаря скидке в наши ценовые рамки попадает и Logan в версии Privilege: строго по прайсу он стоит 20.400 руб., но есть предложения за 19.300. А вот здесь уже оснащение весьма неплохое: пассажирская подушка безопасности, кондиционер, бортовой компьютер, обогрев сидений, круиз-контроль, аудиосистема с дистанционным управлением, электропакет и даже система дистанционного запуска двигателя! Да, еще раздельно складываемый диван второго ряда - в "базе" у Logan этого нет…

Renault Sandero - от 17.200 рублей

Отдельно упомянем хэтчбек Sandero. В наш отчет попадает лишь базовая версия в комплектации Expression (аналогична той, что и у Logan, плюс раздельно складывающийся задний диван). Стоимость по прайсу - те же 17.800 руб., но в наличии у дилеров есть машины и за 17.200. Остальные версии Sandero куда дороже.

Datsun mi-DO - от 17.500 рублей

И снова Datsun, но на этот раз mi-DO, базирующийся на модели Lada Kalina. Хэтчбек лишен самой дешевой комплектации и в целом позиционируется дороже седана, отсюда и стартовый ценник 17.500 руб. за автомобиль с 87-сильным двигателем и "механикой" (mi-DO с АКПП стоит от 19.400 руб.). Но в отличие от on-DO в "базе" уже две подушки безопасности, бортовой компьютер, центральный замок, электропривод зеркал и передних стеклоподъемников. Версия с кондиционером на 800 руб. дороже, а с АКПП уже выйдет за рамки бюджета, но в случае с МКПП можно рассмотреть и другие варианты оснащения (например, с мультимедийной системой, литыми дисками и регулировкой водительского кресла по высоте). Не забудем и про более мощный 106-сильный двигатель, хотя с ним амбиции по оснащению придется умерить.

Ravon R4 - от 17.620 рублей

Седан R4 (раньше известный как Chevrolet Cobalt) предлагается от 17.620 рублей. Под капотом - 1,5-литровый двигатель (106 л.с.), базовая комплектация включает всего одну подушку безопасности, ABS, аудиосистему, защиту картера. Версия с двумя подушками, кондиционером, обогревом сидений, противотуманными фарами и электропакетом будет стоить 18.420 рублей. А в максимальной комплектации (литые диски, улучшенная отделка салона) и с МКПП - 19.200 рублей. Авто с 6-ступенчатым "автоматом" на 1900-2400 дороже, поэтому в наш обзор попадает самый дешевый вариант в базовой комплектации за 19.420 рублей.