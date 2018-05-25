В Минске установили первые дистанционные счетчики воды 25.05.2018, 17:30

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ЖКХ стартовало с новым экспериментом.

В Минске началось тестирование дистанционного съема показаний групповых приборов учета расхода воды, сообщил директор «Минскводоканала» Олег Аврутин на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска.

Олег Аврутин отметил, что внедрение дистанционного съема показаний групповых приборов учета позволит уйти от большого количества аналитических работ. «Уже начали среди сотовых операторов эксперимент, они предоставили 32 разработанных ими прибора группового учета, на которых отработаем технологию передачи данных. Начинаем их монтировать. Если все получится, продолжим развивать это направление», — подчеркнул он, сообщает БелТА.

Об экономической стороне вопроса эксперимента пока не говорится. По словам Олега Аврутина, необходимо хотя бы два месяца изучить работу счетчиков — этой первый белорусский опыт и даже коробочки приборов были собраны вручную.