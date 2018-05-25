Глава Кобринского райисполкома удалил пропутинскую страницу в «Одноклассниках» 13 25.05.2018, 18:10

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Фото с сайта ok.ru

При этом Михаил Гришкевич заявил, что его взгляды «всегда при нем».

Как ранее сообщалось, новым председателем Кобринского райисполкома стал 42-летний Михаил Гришкевич, ранее возглавлявший сельхозпредприятие «Журавлиное» в Пружанском районе (также Брестской области).

У Михаила Гришкевича оказались сразу две страницы в социальной сети «Одноклассники» с пропутинским и антиукраинским контентом. По состоянию на утро 25 мая одна из страниц Гришкевича в «Одноклассниках» была удалена. Ко второй своей странице Гришкевич, возможно, потерял доступ.

Михаил Гришкевич в фуражке

Фото с ok.ru

Nn.by спросил главу Кобринского района, была ли реакция на его страницу и почему он решил удалить аккаунт.

«А какая вам разница, я интервью никому не даю», — ответил Михаил Гришкевич.

Может быть, Гришкевич изменил свои взгляды?

«Мои взгляды всегда при мне, почему я с кем-то ими должен делиться?» — ответил вопросом на вопрос руководитель города Кобрина и Кобринского района.

Но зачем же он делился ими в «Одноклассниках» на протяжении стольких лет?

«Ну, делился в «Одноклассниках», а теперь — нет. Мои взгляды всегда при мне», — повторил Гришкевич.

Мы еще раз уточнили, не мешают ли в работе ему, руководителю пограничного с Украиной района, те антиукраинские перепосты, которые он себе позволял?

«Я никаких комментариев никому не даю. Это, может, [вы] считаете, что я кого-то подставляю, я так не считаю», — подытожил председатель Кобринского райисполкома.