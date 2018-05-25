В Варшаве началась Парламентская ассамблея НАТО 25.05.2018, 18:15

В ходе ассамблеи обсуждается противодействие гибридной угрозе со стороны РФ и укрепление энергетической безопасности.

25 мая в Варшаве началось заседание Парламентской ассамблеи НАТО. Состоялась пресс-конференция при участии председателя ПА НАТО Паоло Алли, главы польской делегации Марека Опёлы, а также генсекретаря ассамблеи Дэвида Хоббса, передает «Радио Польша».

По словам Марека Опёлы, в ходе ассамблеи будут обсуждаться вопросы, связанные с решениями, принятыми на саммитах НАТО в Ньюпорте и Варшаве. Он подчеркивает, что Парламентская ассамблея является консультативным органом Североатлантического альянса. По его словам, заседания завершатся принятием декларации общего характера.

В свою очередь, председатель ПА НАТО Паоло Алли подчеркивает, что встреча проходит в важный для глобальной безопасности момент: «Мы видим, что происходит в наших государствах, на наших границах, но также и далеко отсюда – в Северной Корее, на Ближнем Востоке, в Венесуэле и других странах. Безопасность становится все более глобальной проблемой, а НАТО – это самый большой, самый сильный, самый важный с политической и военной точек зрения союз мире».

Алли подчеркивает, что Североатлантический альянс стремится поднять уровень стабильности, гарантирующей сохранение глобального мира.

В ходе ассамблеи будет обсуждаться развитие политики устрашения, противодействие гибридной угрозе со стороны России, а также укрепление энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе.