Forbes назвал самые дорогие автомобильные бренды в мире 1 25.05.2018, 18:56

В общей сложности в рейтинг попало двенадцать автомобильных марок.

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих брендов в мире. Первое место среди автомобильных марок по-прежнему занимает Toyota – ее стоимость, по оценке издания, составляет 44,7 миллиарда долларов, пишет motor.ru.

В общей сложности в рейтинг попало двенадцать автомобильных марок. При этом почти все бренды показали положительную динамику – их стоимость выросла за последний год. Исключением стала лишь Hyundai, стоимость которой упала на два процента. Наибольший рост зафиксирован у Mercedes-Benz – на 18 процентов.

Самые дорогие автомобильные бренды