Генсекретарь НАТО: Призываем РФ взять ответственность за катастрофу MH17 2 25.05.2018, 19:07

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Йенс Столтенберг

Россия причастна к крушению малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году.

НАТО призывает Россию взять ответственность за авиакатастрофу "Боинга" над Донбассом, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью RFE/RL, передает “Настоящее время”.

"Для нас чрезвычайно важно то, что предоставила команда расследователей. Они предоставили подтверждения и факты, которые говорят, что ракета, которая была запущена, имела отметки российской бригады, российской военной части. Потому мы призываем Россию взять ответственность и всесторонне сотрудничать", – сказал Столтенберг.

"НАТО не прямо вовлечено в этот процесс, но мы поддерживаем усилия Нидерландов и Австралии", – добавил он.

25 мая Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году. Также заявления выпустили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и власти Евросоюза: они призвали Россию признать ответственность за крушение самолета.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на эти заявления ответил так: "Это очень напоминает "дело Скрипалей", когда сказали "Highly likely это русские", но тут же сообщили, что расследование продолжается, и оно займет время".

Рейс "Малайзийских авиалиний" МН17, который летел из Нидерландов в Малайзию, потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, более двухсот были гражданами Нидерландов.

24 мая Международная следственная группа (JIT), которая расследует крушение самолета "Малайзийских авиалиний" в Украине в 2014 году, объявила, что установка "Бук" принадлежал 53-й бригаде ВС РФ. JIT опубликовала ролик, в котором объяснила, как следователи определили эту принадлежность.

Группа Bellingcat и российское издание The Insider на пресс-конференции в Гааге представили результаты совместного расследования. Журналистам удалось выяснить, кто стоит за позывным "Орион".