Как БГК и СКА подарили любителям гандбола невероятный сезон Николай Красковский, «Прессбол»

25.05.2018, 19:15

Давно в Беларуси такого не было, чтобы золото разыгрывалось в последнем решающем матче.

"Каким был этот титул? Самым сложным… Я выиграл семь чемпионатов Беларуси с разными командами, но этот — самый трудный. На моей памяти не было такой ситуации, чтобы золото разыгрывалось в последнем решающем матче", — Сергею Бебешко, четыре раза приводившему на вершину минское "Динамо" и теперь уже трижды БГК им. Мешкова, есть с чем сравнить. В это по-прежнему не верится: все решилось в заключительном поединке 32-го тура! Для белорусского гандбола последних лет случай из ряда вон. Даже если бы в 2015-м Спартак Миронович обставил Желько Бабича и армейцы выиграли серию пенальти третьей встречи суперфинала, фон был бы иным. "Ну повезло, Боря Пуховский помог… Ну забрали по весне пару матчей, но БГК-то все равно сильнее", — так бы и рассудили. Но не сейчас. Отбери СКА корону теперь, никто бы не поставил успех под сомнение. Восемь матчей с мешковцами на сезонной дистанции — две победы и две ничьи Минска! А +10 на глазах у брестской публики? Более того, до сентябрьской мировой на "Уручье" украинский специалист 12 раз подряд (!) брал верх над СКА. И тогда армейский состав был покрепче…

Давайте честно — сценарий аномальный. Прошерстите форум: даже болельщики со стажем опасались, что интерес к чемпионату после изменения регламента увянет уже к концу первого этапа. Якобы мешковцы снимут все вопросы к февралю — и весеннюю часть с отсевом слабейших никто не посмотрит… Смотрели! И рвали волосы — то в Бресте, то в Минске.

ЗОЛОТОЙ МАТЧ

Без травмированного Влада Кулеша минчане обязаны были сыграть безупречно, каждый в отдельности. Но вера в счастливый для СКА исход испарилась слишком быстро — примерно к 11-й минуте, когда горели цифры 5:1, притом что единственный мяч гости забросили с пенальти в дебюте. Можно было обмануться и поверить, что команда Игоря Папруги наплюет на судьбу и переродится после отрыва Славы Бохана (6:5 к середине первого тайма) или после чудо-гола Бровко на 46-й минуте — как Иван в падении выловил мяч левой рукой, переложил в правую и переиграл Раде Миятовича, солировавшего в четверг на "Виктории"! Нет, не в этот раз. Нельзя превзойти Брест, если молодые Алехин и Рудь в архиважной встрече действуют по принципу "бери мяч и фигачь" (тут должна быть более крепкая рифма, уж простите), если при игре в семь полевых без Солдатенко пасы не доходят ни до одного из двух линейных, а броски следуют от безнадеги, если Хадкевич и Гарбуз попросту не готовы… За Минск хочется болеть, это честный самоотверженный гандбол, лучшие образцы которого наблюдали как в чемпионате, так и Кубке ЕГФ. Но последние 60 минут на пути к золоту пронеслись под знаком БГК. Эмоционально выхолощенные мешковцы противопоставили прыти глухую оборону, и пользу избранной тактики не перекрыли ни ошибки Баранова, ни потери Шкуринского, ни промах Астрашапкина по пустым воротам, ни Сельвесюк, подменявший на краю Юринка. Брестчане — десятикратные!

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СЕЙЧАС!

Совсем скоро, 29 и 30 мая, БГК и СКА в компании "Гомеля" и "Кронона" решат, кому достанется второй по престижности внутренний трофей — Кубок страны. А что за этим гладиаторским боем? Продолжат ли минчане и брестчане поставлять зрелища? Не все так однозначно.

Разговоры об угрозе отставки Сергея Бебешко, якобы нависавшей над тренером в ходе сезона, велись, кажется, только среди самых нетерпимых. Да, командное самолюбие уязвлено армейцами, возросло число откровенно неудачных еврокубковых встреч, пропало ощущение абсолютной управляемости, строгости, с которыми привыкли ассоциировать коллектив Бебешко. Но поверьте, это не кризис и уже тем более не достижение потолка. Не стоит забывать, КАКИМ для БГК выдался последний цикл: изменение регламента и ужесточение лимита на легионеров в ЧБ, дикое количество матчей (70 официальных встреч за восемь месяцев — с сентября по май за вычетом январской паузы на чемпионат Европы), поиски замены Атьману, Криштопансу… Ни один из перебравшихся в город над Бугом легионеров не сумел восполнить потери российско-латвийской пары. Александр Шкуринский, ставший главной трансферной удачей Бреста в межсезонье, невероятно перспективен, но тот же Криштопанс был уже готовым мастером, к тому же цементировавшим оборону. Атьман — универсал с прекрасным поставленным броском (пожалуй, в нынешнем ростере с Павлом в данном компоненте не сравнится никто). Очевидные промахи селекции — неприглашение разыгрывающего (делать ставку на прогрессирующего Артема Кулка и Дмитрия Никуленкова, вернувшегося на топ-уровень после длительного восстановления, было опрометчиво) и приглашение полусреднего Игропуло. Константин — отличный парень, но в Бресте запомнится скорее как исполнитель гандбольной кавер-версии хита "Ленинграда".

Сильнейшее качество Бебешко — умение работать над ошибками и извлекать уроки из неудач. Хочется верить, что глава БГК Александр Мешков разделяет данное мнение. Для Бреста сезон едва не оказался неподъемным, но клуб, каждый предыдущий год бравший новую планку, станет лишь сильнее. Сандро Обранович, например, уже приобретен для усиления позиции плеймейкера.

А вот СКА… Армейцы на пороге очередной перестройки и, кажется, глобальной. Команду покидают оба непререкаемых лидера: Владислав Кулеш переходит в польский "Виве", Александр Подшивалов — в немецкий "Минден". Минск терял заводил все последние годы, но место предыдущего вожака неизменно занимал новый: уходил Бочко — лидерский стяг подхватывал Королек, после него — Гайдученко, следом — Кулеш и Подшивалов. Сейчас в СКА могут быть спокойны лишь за вратарскую позицию: Солдатенко и Мороз продолжат выяснять, кто из них номер один. Правый крайний Никита Вайлупов талантлив, но лучшие качества проявляет рядом с сильными партнерами. Сложно представить, что левша станет локомотивом. У Бохана прекрасные задатки, но развивать их Вячеслав начал довольно поздно, Владислав Донцов постарается стать основным "дальнобойщиком" в отсутствие Кулеша. Но сможет ли? Алехин, Рудь, Кривенко, Гарбуз — молодым ребятам еще предстоит серьезно прибавить в игровом мышлении и не только. Бровко не будет помогать постоянно…

Андрей Крайнов уже пообещал, что команда на время "закроется", чтобы выйти из порочного круга, постарается удержать костяк, который вновь предстоит сформировать. В клубе понимают, что близятся нелегкие деньки. Перед Игорем Папругой, Вадимом Сашуриным и помощниками — сверхзадача. Нужно вновь обгонять время, превращать вчерашних дублеров в основных и незаменимых. Пусть у них получится.

БГК им. МЕШКОВА — СКА — 22:19 (13:9)

БГК: Миятович, Пешич; Рутенко (4), Шкуринский (1), Потеко, Никуленков, Стойкович (3/3), Шумак (2), Вукич (2), Горак, Разгор, Баранов, Сельвесюк, Джорджич (5), Шилович (2), Астрашапкин (3).

СКА: Солдатенко, Мискевич; Гарбуз (2/2), Гирик, Рудь, Cончик, Хадкевич, Жила, Алехин (1), Подшивалов (6), Кривенко (1), Ушал, Донцов (3), Вайлупов (3), Бохан (1), Бровко (2).

Положение команд: БГК им. Мешкова — 57 очков (32 игры), СКА — 54 (32), "Гомель" — 25 (32), "Машека" — 16 (32).

Николай Красковский, «Прессбол»