За что Порошенко наказал белорусские компании санкциями? 25.05.2018, 20:03

Петр Порошенко и Александр Лукашенко.

Архивное фото president.gov.ua

Почему на самом деле фирмы из Беларуси попали в «черный список»?

В четверг президент Украины Петр Порошенко внес две белорусские компании в обновленный санкционный список. Не исключено, что санкции могли стать следствием расследования «Белсата» о торговле Беларуси с «ЛДНР», однако официально данную ситуацию дипломаты пока не комментируют. Почему на самом деле фирмы из Беларуси попали в «черный список»?

Киев ввел санкции против Мозырского спиртоводочного завода и ОАО «Мир пива». Ограничения против мозырского предприятия будут действовать 1 год, против «Мира пива» – 3 года.

В указе Порошенко никаких объяснений в связи этим решением нет. Отказались комментировать ситуацию и посольстве Украины в Минске. «Можем лишь констатировать, что санкции против белорусских компаний введены впервые», – сказал представитель посольства Павло Троян и посоветовал обратиться в посольство Беларуси в Киеве.

Однако и в посольстве Беларуси нашим журналистам ничего не объяснили.

«Нам ничего не известно и комментировать ситуацию мы тоже не можем», – заявили в посольстве.

Мозырскому заводу вспомнили Гонконг?

Фото: mlife.by

Обсуждение по поводу санкций против белорусских предприятий начались год назад после выхода расследования о торговле Беларуси с «ДНР» и «ЛНР». Как стало известно в результате расследования, продукция десятков белорусских предприятий попадает к сепаратистам через российско-украинскую границу, которая не контролируется официальным Киевом. В августе 2017 года посол Украины Игорь Кизим пообещал, что если данные расследования «Белсата» подтвердят, то белорусские предприятия попадут в «черный список» и не смогут поставлять свою продукцию в Украину.

Мозырский спиртоводочный завод фигурировал в прошлогоднем расследовании «Белсата». Как признался тогда заместитель директора завода Александр Македонский, предприятие работало с «ЛНР» и «ДНР» через Huge Sky LTD – фирму-прокладку из Гонконга, через счета которой шли расчеты за товары.

Однако заместитель директора по общим вопросам Мозырского завода Василий Ноздрин заявил сегодня, что не знает, с чем именно связаны украинские санкции:

«Мне трудно сразу ответить, не могу вам сказать, почему точно ввели санкции… Думаю, это политический вопрос. Ведь мы много работали с Россией. Будем выяснять».

На вопрос, связано ли введение санкций в отношении завода с тем, что он поставлял продукцию на территории «ЛДНР», Ноздрин отметил:

«В 2017 году мы туда не поставляли (о том, что в прошлом году поставки прекратились говорил ранее и Македонский – прим.), а что было раньше – не знаю. Я здесь работаю всего год».

Мозырский завод входит в концерн «Минск Кристалл Групп», который был создан в 2015 году по личному приказу Александра Лукашенко и сейчас де-факто является монополистом на рынке алкоголя в Беларуси. При этом сам завод последние годы имел серьезные финансовые проблемы – в 2016 году предприятие начало процедуру банкротства.

Загадочный «Мир пива»

В отличие от Мозырского завода ОАО «Мир пива» в расследовании «Белсата» не фигурировал. О компании вообще известно немного – у них нет собственного сайта, собственники и руководители фирмы в открытых источниках не появляются.

Офис «Мир пива» находится на окраине Минска в частном секторе. Сотрудник компании, представившийся топ-менеджером (но имя не назвал), в очень резкой форме отказался давать любые комментарии.

«Как говорят, no comment. Мы не будем с вами разговаривать и не будем ничего объяснять», – заявил он даже не спросив, какое СМИ мы предоставляем.

Здание на улице Передовой в Минске, где находится офис «Мира пива»

«Мир пива» не имеет собственного производства и специализируется не на экспорте, а на импорте иностранных напитков – как алкогольных, так и безалкогольных. По кратким сведениям из интернета, «Мир пива» импортирует в Беларусь российское пиво «Трехсосенское» и «Варница», минеральную воду «Ессентуки», «Нарзан» и напиток Fresh Bar. Но самое интересное в том, что «Мир пива» является дистрибьютором украинского пива «Оболонь» в Беларуси – сведения именно этой компании можно увидеть на этикетках «Оболони», что продается в магазинах.

Надо отметить, что ранее украинские блогеры замечали, что в супермаркетах ЛДНР можно найти в том числе украинское пиво «Оболонь». Но пока не ясно, связано ли это с деятельностью «Мира пиво».

Кстати, по адресу, где находится офис «Света пива», зарегистрировано еще две компании: «Оболонь-Русь» (в качестве официального представительства ЗАО «Оболонь» в Беларуси) и ОАО «Классические вина».

«Классические вина» – официальный дистрибьютор грузинской минералки «Набеглави» – совладельцем завода «Набеглави» является министр правительства времен Саакашвили и миллионер Михо Свиманишвили.

Судя по всему, «Классические вина» и «Мир пива» – аффилированные структуры. «Классические вина» имеют в Минске сеть своих магазинов, а их учредителем является группа компаний NAVRGROUP (включает 12 фирм: 10 – в Беларуси, 1 – в Германии, 1 – в России). Причем NAVRGROUP занимается не только алкоголем, но и автохимией, пиломатериалами и нефтяным битумом. Имена обладателей этого бизнеса в открытых источниках не фигурируют.

Справка: В украинский санкционных список на данный момент входит 1748 человек и 756 компаний. Санкции действуют против людей и компаний, связанных с российской агрессией против Украины, а также другими нарушениями украинского законодательства. Санкционных список периодически обновляется.