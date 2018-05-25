Эстония демаркировала границу с РФ на озерах 25.05.2018, 20:30

Эстония установила желтые вехи в разметке зоны пограничного режима на Чудском, Псковском и Теплом озерах.

Эстония установила последние желтые вехи в разметке зоны пограничного режима с Россией на Чудском, Псковском и Теплом озерах, а также на Нарвском водохранилище.

Об этом пишет eurointegration.com cо ссылкой на ERR.

По словам руководителя Муствеэского границы Ялмара Эрнитса, разметка сделала пограничные зоны более заметными для тех, кто выходит на озеро. Она поможет лучше ориентироваться и снизит вероятность незаконных пересечений границы.

На озерах и водохранилище установлено более ста вех на протяжении 126 км. На Чудском озере вехи установлены в 200 метрах от временной контрольной линии, на Псковском и Теплом озерах и на Нарвском водохранилище – в 50 метрах.

В Департаменте полиции и пограничной охраны напомнили, что на каждом плавсредстве, которое выходит на пограничный водоем, должно быть навигационное устройство.

Выход на озеро и возврат необходимо регистрировать, что также можно сделать при помощи программы для смартфонов.

Напомним, в феврале Эстония полностью завершила демаркацию сухопутной границы с Россией. Общая длина границы составляет 338 километров, из которых 135 км проходят по суше, 126 км - по озерам, 176 км - по рекам.