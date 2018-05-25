Цена на нефть Brent опустилась ниже $77 за баррель 3 25.05.2018, 20:36

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $77 за баррель 14 мая 2018 года.

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются, при этом стоимость июльского фьючерса на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 3,43% до $76,12 за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $77 за баррель 14 мая 2018 года.

Нефть дешевеет на фоне заявлений министра энергетики РФ Александра Новака, который отметил, что ослабление квот в рамках сделки ОПЕК+ будет обсуждаться с другими странами, в том числе с Ираном, в июне. Кроме того он назвал «логичным» обсуждение внутри ОПЕК+ идеи ослабления ограничений, «потому что ситуация на рынке сейчас позволяет это делать».

Ранее появились сведения, что Россия и Саудовская Аравия предложат странам ОПЕК+ ослабить ограничения добычи нефти уже в 2018 году. Также агентство Reuters указывало, что Россия и Саудовская Аравия рассматривают постепенное увеличение суточной добычи в пределах 1 млн баррелей.