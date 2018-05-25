NYT: В ходе боя с наемниками из РФ в Сирии погибли от 200 до 300 человек 25.05.2018, 21:23

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Американцы не потеряли ни одного человека в ходе четырехчасового боя в провинции Дейр-эз-Зор.

The New York Times, ссылаясь на опубликованные материалы Пентагона и свидетельства участвовавших в операции военных, рассказала о четырехчасовом бое за нефтеперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. Издание указывает, что среди наступавших на позиции американцев были в том числе и наемники из России, передает РБК.

Газета указывает, что возле завода в Дейр-эз-Зоре находились 30 американских солдат из отряда «Дельта» и рейнджеров, которые помогали курдским отрядам. Около 15:00 по местному времени они получили данные о том, что на них движется большой отряд, а местность перед ними разведывают беспилотники. Пентагон утверждает, что наступали около 500 человек из проасадовских сил, которых поддерживали 27 танков и бронемашин. В этой связи военная авиация в районе была приведена в боевую готовность, а солдаты возле завода приготовились к обороне на случай возможного нападения.

Примерно в 20:30 по местному времени просадовские танки Т-72 приблизились к заводу на расстояние около полутора километров. Еще через полтора часа в район подтянулись и остальные силы наступающих, которые в 22:30 открыли огонь из артиллерии, минометов и танков. Американские спецназовцы были вынуждены укрыться.

NY Times утверждает, что в течение первых 15 минут боя американские военные пытались связаться с российскими коллегами в Сирии и убедить их остановить наступление. «Когда эти попытки потерпели неудачу, спецназовцы возле завода сделали предупредительные выстрелы. Но противник продолжал наступать», — говорится в материале.

Остановить атаку удалось после того, как к месту прибыли военные вертолеты Apache, самолеты F-15E, B-52, AC-130. Они атаковали бронетехнику с воздуха и смогли к 1:00 подавить огонь артиллерии. Это позволило засевшим на заводе спецназовцам перегруппироваться и начать обстрел противника из противотанковых орудий и автоматического оружия. При этом несколько из них рисковали жизнью, наводя авиацию на наземные цели. Но лишь час спустя атаковавшие завод отряды начали отступать. Фактически около 2:00 бой был закончен, а прекратившие огонь американцы позволили противнику собрать убитых и раненых.

Исходя из материалов Пентагона, американцы не потеряли ни одного человека, тогда как у их противника потери составили от 200 до 300 человек, утверждает NY Times со ссылкой на полученные документы. В американском военном ведомстве считают, что причиной такого исхода боя стал тот факт, что наступающие использовали неверную тактику атаки в лоб, не учтя возможной поддержки обороняющихся в воздухе и их координации.

Как указывает NY Times, в США уверены, что российские военные к нападению непричастны, а среди атаковавших были российские наемники, рассчитывавшие получить доход от захваченных ими нефтяных месторождений. Однако при этом источники газеты говорят, что в последние недели российское командование в Сирии использует точно такие же беспилотники, которые были замечены американцами под Дейр-эз-Зором.

В первые дни после событий в Сирии появлялись разные данные о том, сколько человек погибло в районе завода. Газета The New York Times сообщала о гибели четырех россиян. Агентство Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных собеседников-россиян сообщало, что погибли более 200 человек, в основном русские. Американский военный источник Bloomberg говорит о 100 погибших и 200–300 раненых, не уточняя при этом число погибших россиян.