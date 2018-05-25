Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов 25.05.2018, 21:54

Решающий матч Лиги чемпионов-2017/18 пройдет 26 мая в Киеве.

Испанский футбольный клуб "Реал" является фаворитом финального матча Лиги чемпионов УЕФА против английского "Ливерпуля", считают букмекеры.

Поставить на то, что турнир выиграет "Реал", можно по коэффициенту 1,7 (57%). Сделать ставку на английскую команду, можно за 2,30 (43%), сообщили "Интерфаксу" в компании "Рейтинг Букмекеров".

Шансы "Реала" победить в основное время коэффициентом 2,20 (вероятность - 44%). Поставить на "Ливерпуль" можно за 3,25 (30%). Вероятность ничьей по итогам 90 минут встречи эксперты оценили коэффициентом 3,80 (26%).

Наиболее вероятные исходы матча, согласно оценке аналитиков, — это ничья 1:1 (текущий коэффициент 9,00), победа "Реала" со счетом 2:1 (10,0) и счет 2:2 (12,0).

Среди ставок на авторов гола эксперты выделили Криштиану Роналду. Поставить на то, что португалец отличится, можно по коэффициенту 1,80. За 2,80 предлагается поставить на Гарета Бэйла. Гол Карима Бензема оценивается коэффициентом 3,00. Все эти игроки представляют "Реал".

Решающий матч Лиги чемпионов-2017/18 пройдет 26 мая в Киеве. Начало встречи — в 21:45 по Минску. Это будет шестая встреча команд в истории турнира. Пока три победы на счету англичан, два матча завершились победой "Реала". Однажды команды встречались в финале: в сезоне-1980/81 со счетом 1:0 выиграл "Ливерпуль".