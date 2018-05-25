Бунт доярок на Гомельщине: «Мы у них как скот» 25.05.2018, 22:12

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Работники агропромышленного предприятия встали на защиту уволенной доярки.

Агропромышленное предприятие, которое динамично развивается, одно из лучших в районе. На «Дожинках»-2013 заняло третье место от Гомельской области. Такова официальная легенда КСУП «Кривск». За фасадом же скрывается множество проблем и нерешенных конфликтов, которые сегодня спровоцировали бунт доярок. Причина – увольнение одной из сотрудниц, передает «Белсат».

Низкие зарплаты, сложные график и условия работы. С этим сотрудники предприятия «Кривск» Будокошелёвского района Гомельской области будто бы мирились. Искрой, от которой вспыхнул бунт доярок, стало увольнение подруги.

Татьяна Семенова отработала в «Кривске» более двадцати лет. Об увольнении узнала накануне.

«У меня вчера руки дрожали. Шок у меня был. Я даже мужу не говорила. А сегодня соседка, вот, сказала. У него руки дрожали. У него руки дрожали от того, что они меня увольняют. У меня ребенок заканчивает 11 классов – мне надо ее учить», – говорит доярка Татьяна Семенова.

Официальная причина радикальной меры – обвинение в краже комбикорма. Женщина объясняет, что купила его у другого сотрудника. Который, мол, его и украл.