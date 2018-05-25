Макрон ответил на предложение Путина обеспечить безопасность Европы 1 25.05.2018, 22:20

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Макрон и Путин поговорили на форуме в Санкт-Петербурге

Фото: ЕРА

Путин обратился обратился к президенту Франции с предложением обеспечить безопасность Европы вместо США.

На Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением обеспечить безопасность Европы вместо США, но тот сослался на наличие собственной армии. Видео общения политиков опубликовал в Facebook телеканал "Дождь", передает gordonua.com.

"Эммануэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства. Европа зависит от Соединенных Штатов в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать – мы поможем, обеспечим безопасность".

В ответ Макрон заверил Путина: "Я абсолютно не боюсь, поскольку у Франции есть армия, которая сама по себе может защищать страну".