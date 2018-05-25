Правозащитнице Елене Тонкачевой разрешили вернуться в Беларусь 25.05.2018, 22:24

Елена Тонкачева

Фото: facebook.com/Lawtrend

В 2014 году МВД запретило ей въезд в страну на три года.

Елене Тонкачевой разрешили вернуться в Беларусь. Правозащитница получила разрешение на временное проживание в нашей стране сроком на один год.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Центр правовой трансформации Lawtrend (Тонкачева — председатель правления этой организации).

Елена Тонкачева — гражданка России, которая жила в Беларуси около 30 лет, имела работу и жилье, занималась правозащитной деятельностью. В ноябре 2014-го МВД предписало ей в течение месяца покинуть нашу страну и не приезжать на протяжении трех лет. Причина — факты незначительного превышения скорости автомобилем, которые были зафиксированы видеокамерами.

Правоохранители посчитали, что такое поведение "угрожают общественному порядку". Тонкачева пыталась обжаловать это решение и прошла все инстанции, но безрезультатно.

В феврале 2015 года она уехала за границу, жила в Вильнюсе (чтобы быть ближе к Беларуси, где остались родные и друзья), продолжала заниматься правозащитной деятельностью. В феврале 2018-го срок запрета на въезд закончился (все ее просьбы сократить срок не были удовлетворены).