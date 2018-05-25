Россия приближается к Гааге Ирина Геращенко, Facebook

25.05.2018, 22:46

Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

Сверхважная новость – это выводы международной комиссии о полной причастности РФ трагедии МН-17.

На этом фоне активизировались разговоры вокруг политзаключенных.

Всему миру и так было очевидно, что боинг был сбит российским «Буком» и российскими военными, а не шахтерами-трактористами-повстанцами. Теперь есть заявление и официальные выводы.

Неслучайно в эти дни активизировались информационные гибридные атаки на украинскую власть, президента, используются все пути для запуска фейков, дискредитации наших взаимоотношений с США и ЕС и усилий власти остановить врага. Наблюдается эскалация на фронте.

Также обострилась ситуация с заложниками и в информационном поле. Важно помнить, что в тюрьмах РФ остается более 60 украинцев и крымских татар. И мы должны освободить всех, не повторять ошибки 2016 года, когда мы могли за российских ГРУшников Ерофеева и Александрова забрать больше заключенных. Мы боролись именно за это, и информационные спецоперации и шантаж помогли Кремлю: нам отдали только одну пленницу, а не нескольких.

Должны бороться за всех: как за героев в российских тюрьмах, так и за героев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Ни одну фамилию нельзя забыть. Ни одну.

И помните: Украина предложила РФ отдать 23 россиян чтобы забрать Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клыха, Панова, Выговского, Гриба, – всех.

Ответа нет. Уже 2 месяца. Зато есть много волн в Facebook с требованиями к украинской власти: требуем! сделайте! Давайте конкретные идеи и предложения – что же сделать, чтобы случилось чудо и открылись двери российской тюрьмы.

Ирина Геращенко, Facebook