Как выглядят квартиры в Минске, за которые хотят миллион долларов 11 26.05.2018, 8:56

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Источник: tut.by

В базах с десяток столичных квартир с ценой от 990000 до 1180000 долларов.

Пока Национальное кадастровое агенство бесстрастно констатирует, что ни дома ни квартиры за миллион долларов не продаются уже два года как, продавцы не теряют оптимизма. В базах с десяток столичных квартир с ценой от 990000 до 1180000 долларов. Причем все они — в 4 домах.

Самая дорогая квартира из тех, чьи цены озвучены — в «Залатом Маентке» на Москвина.

Площадь этой современной квартиры 186 квадратных метров. Есть постирочная, 2 гардеробных, 2 ванных комнаты, гараж на 2 машины. Очень дорогие отделка и техника, трехметровые потолки. Хотят за нее 1,18 миллиона долларов, пишет tut.by.

ФОто: realt.by

ФОто: realt.by

Около миллиона хотят за квартиры в новостройке на Киселева.

ФОто: realt.by

ФОто: realt.by

Две квартиры площадью 648 квадратных метров, с тремя и пятью балконами — без отделки. То есть обойдутся владельцу в итоге дороже, чем предыдущая.

ФОто: realt.by

Третьий в рейтинге цены — дом по Димитрова, 5. Тут выставлена на продажу квартира за 990 тысяч долларов. В современной стилистике, двухкомнатная площадью 216 квадратных метров.

ФОто: realt.by

ФОто: realt.by

ФОто: realt.by

В доме есть и более дешевые квартиры. Но все равно их цена — выше полумиллиона.

Четвертым в рейтинге цен стоит «дом Чижа» на Сторожевской. Квартира площадью 180 квадратных метров предлагается по той же цене — 990 тысяч долларов. Три комнаты, дорогие материалы, техника и мебель. В объявлении уточняется: в ней никто не жил.

ФОто: realt.by

ФОто: realt.by

Кто не попал в рейтинг?

Из баз исчезло несколько сверхдорогих предложений, а те, что не пропали, продаются теперь без указания цены. По словам риелторов, собственники теперь чаще решают продавать дорогие метры через «своих» агентов и даже вне интернет-площадок. Особенно собственники, которых можно «вычислить» по расположению жилья. Все-таки афишировать, что владеешь дорогой недвижимостью, у нас все еще не принято.