Виолончелистка Мария Забара: В 15 лет поставила родителей перед фактом - поступаю в консерваторию в США 1 26.05.2018, 9:34

Мария Забара

Источник: kp.by

В ее возрасте ровесницы только раздумывают над тем, чем собираются заниматься.

А для Маши Забары этот вопрос был решен много лет назад - выбор в пользу искусства был предопределен.

Мама Юлия Глушицкая - виолончелистка, играла во многих рок-проектах 90-х и нулевых. Папа - известный актер и кинорежиссер Игорь Забара. При этом Маша практически всего добивалась сама, а родителей ставила уже перед свершившимся фактом, пишет kp.by.

Источник: kp.by

- Так получилось, что в 14 лет я начала жить фактически одна - папа уехал работать в Киев, мама перебралась в Москву, я осталась в Минске, - рассказывает Мария, с которой журналисты говорили по интернету. В Америке раннее утро, в студенческом городке только-только просыпаются будущие великие музыканты. - За мной присматривала бабушка, но я просила родителей не сообщать ей, когда остаюсь одна, чтобы не беспокоилась. Так что на мне было все - уборка, покупка продуктов. Приготовление еды вообще не было проблемой - я, например, в 9 лет приготовила баранину в банановом соусе. Где-то через год переехала в Москву. А вообще я всегда была очень самостоятельной - с самого детства у меня не было понимания, почему я должна отчитываться, где нахожусь. Хотя теперь понимаю: если бы у меня была дочка, я очень переживала бы за нее.

Источник: kp.by

- Ты росла в творческой семье, как это сказывалось на твоем мироощущении?

- Когда я в Америке рассказываю, как меня воспитывали родители, у них полный шок. У меня вообще не было запретов! Хочу не спать всю ночь - хорошо, не спи. Но утром в школу. Когда ты понимаешь, что ответственность полностью на тебе, моментально отрубаешься. То же и с алкоголем - мне не запрещали попробовать пенку с пива, если хотелось. Может, поэтому для меня алкоголь никогда не был чем-то притягательным.

Источник: kp.by

- С какого возраста занимаешься на виолончели?

- С 6 лет, каждый день три часа. А еще я в 9 лет начала играть на фортепиано, и это еще час в день минимум. Мама занималась со мной, но даже у нее порой сдавали нервы, могла у меня выбить смычок из руки. Но какие бы фокусы я ни вытворяла, меня никогда не били.

- Помню, твой папа шутил, что выгодней брать в жены скрипачку, потому что не нужно таскать за ней громоздкий инструмент. А за тобой виолончель никто не носил?

- Нет, конечно! С 7 лет мне цепляли виолончель на спину, и я по заснеженному полю в темноте одна тащила этот «гроб» в музшколу. Виолончель с каждым годом становилась все больше по мере того, как я росла. Сейчас, если выхожу на улицу без виолончели за спиной, уже будто чего-то не хватает… Зато в спину никогда не дует (смеется).

Источник: kp.by

Первый месяц в Америке в 16 лет был настоящим стрессом

- Многие думают, что ты переехала в Америку благодаря родителям. Так ли это?

- Родители ничего не знали до тех пор, пока не поступила. Сама подала документы, их приняли. И только после этого я пришла к маме и поставила перед фактом - еду в Америку. Она не поверила, я показала письмо, в котором было написано, что я поступила и мне дают стипендию от консерватории. А мои родители совсем не знают английского. И тут приходит стопка документов, которые нужно заполнить, в том числе и им, что они не возражают по поводу моего выезда… На американскую визу я подавала сама в 15 лет, одна ходила в посольство.

Источник: kp.by

- Как у тебя самой было с английским, когда ты приехала в Америку?

- Я знала язык на хорошем разговорном уровне. Но когда попала в США, обнаружила, что не знаю множество слов, особенно сленговых. В первое же утро в Чикаго - там у меня жила двоюродная сестра, первый месяц я жила у нее - ко мне подошел парень с вопросом: What’s up? Типа: «Чё, как?» Я даже не знала, что ответить, потому что нас не учили такому. Месяц я молчала. Для меня это был настоящий стресс, потому что обычно я болтаю без умолку. Ну а сейчас люди уже не понимают, что я иностранка. Спрашивают, из какого я штата. А еще выучила тут на курсах французский и съездила на месяц во Францию. Горжусь, что в Нью-Йорке во французском кафе мы пообщались с парнем из Северной Африки, из франкоязычной страны, и он даже не понял, что я не француженка.

Кстати, среди людей, с которыми я общаюсь, нет ни одного русскоязычного - в основном американцы, а также студенты из Тайваня, Китая, Африки. У меня миссия - рассказывать всем, где находится Беларусь. Это, кстати, хорошая тема для начала разговора.

Источник: kp.by

- Как устроен твой быт в США?

- Живу в кампусе университета Бард-колледж - в часе езды от Нью-Йорка. Место тут очень красивое. Кстати, прямо здесь, рядом, снимали ужастик «Тихое место». Учусь в консерватории и еще в колледже, на двух специальностях одновременно. Мне все оплачивается - проезд, еда, проживание. Но есть такие расходы, которые дома можно было бы минимизировать, а тут приходится платить. Допустим, появляется трещина на виолончели. Дома мама попросила бы знакомого, и он заделал бы ее за $20. А тут платишь $5000. Поэтому, когда мне очень нужны деньги, я подаю документы на участие в каком-нибудь музыкальном конкурсе, оплачиваю взнос и выигрываю, зарабатывая $1000 - 2000.

Источник: kp.by

Виолончель за $45 000 и именной смычок

- Родители помогают?

- В первый год много - нужно было заплатить за визу, за виолончель, консерваторские расходы. Во второй год учебы уже меньше, потому что я попросила, чтобы мне снизили расходы. А сейчас вообще не нужно ни за что платить. Когда нужно приобрести какую-то дорогую вещь - педаль для виолончели, например, или билеты в Минск - я стараюсь собрать деньги сама.

- А сколько стоит твой инструмент?

- Виолончель, на которой сейчас играю, стоит 45 тысяч долларов, она 1917 года, сделал ее немецкий мастер. Меня ею наградила организация Carlsen Cello Foundation на неограниченное время. Это значит, что, пока я играю на виолончели, она у меня. Еще у меня есть своя виолончель, которую купила за деньги, полученные на радио.

- Это как?

- Я участвовала в самом большом американском конкурсе Национального радио NPR для талантливой молодежи и выиграла премию в $10 000.

А еще в конкурсе Mary West Competition я выиграла смычок, он карбоновый, из черного пластика, на нем выгравировано Mariya Zabara. Стоит $1000. Все смеются и предлагают сделать такую надпись и на виолончели. Но это шутка, конечно.

Главный приз другого конкурса (NYIAA), в котором я участвовала, - возможность выступить в знаменитом Карнеги-холле. Очень важный результат конкурсов - даже не деньги, а знакомства. Мы играли со знаменитым пианистом Кристофером О'Райли, подружились и выступили с концертом на Национальном радио Америки в шоу From The Top. А через месяц будем играть еще один концерт.

Источник: kp.by

- Можешь рассказать о своих планах?

- Я много сочиняю и записываю произведения с педалью, это лупер, который повторяет мелодию. Так с помощью одной виолончели и педали я могу звучать, как оркестр. Хочу собрать свой ансамбль, записать альбом и выпустить его как альбом саундтреков к кино. Кино - это моя вторая специальность. Хочу основать вместе с двумя людьми маленькую кинокомпанию - мы уже сняли первую короткометражку. О, я же недавно была на съемочной площадке фильма Ocean's 8 в Нью-Йорке и снялась в одной сцене с Энн Хэтэуэй!

Буду продолжать заниматься коллаборациями, и уже есть желающие сыграть со мной - например, знаменитый украинский дирижер Владимир Шейко. Хочу открыть курс музыки для детей с ограниченными возможностями, привезти его в Беларусь и Россию и таким образом связать с Америкой. В Америке очень много организаций, которые занимаются такими детьми, и я волонтером преподаю у детей.

Источник: kp.by

- Это связано с тем, что твой 6-летний брат имеет проблемы со здоровьем?

- Да. Это дает мне возможность говорить о проблеме от первого лица. Кстати, мама сейчас покупает брату маленькую виолончель, он уже немного играет на пианино.

- Сколько ты не была дома?

- С августа 2017 года. Больше всего переживаю, что брат вырастет без меня…

Когда говорили с мамой по телефону недавно, она начала вдруг смеяться посреди разговора. А потом сказала: «Маша, мне бы твою уверенность и такие амбиции в детские годы!»

Источник: kp.by

ДОСЬЕ

Маша Забара (20 лет) до Америки сыграла главную роль в картине «Новогодние приключении в июле» («Беларусьфильм»), а также в украинских сериалах «Джамайка» и «Соседи». Трижды играла соло с Минским Филармоническим Оркестром в Белгосфилармонии, один раз дуэтом с мамой Юлией Глушицкой..

- International Talent Competition (2008) 1st prize, voice

Первая премия на всеукраинском конкурсе "Свiт Талантiв" по вокалу в 11 лет.

- Heranova violoncellová soutěž International (2008) 2nd prize, cello

Международный виолончельный конкурс в Чехии (Маше было 11 лет, выиграла вторую премию).

В США участвовала в конкурсах:

- Minnesota Sinfonia (2014) 1st prize, cello

- Музыкальный конкурс, приз $500 и два концерта с оркестром в Миннеаполисе и Сент-Поле.

- Jack Kent Cooke Young Artist Award (2015), cello

Награда в $10,000 лучшим молодым музыкантам, всего дается 20 таких премий в год по всей Америке.

- Schubert Club (2015) 2nd prize, cello

Музыкальный конкурс в Миннесоте, приз в $1,000

- La Crosse Symphony Competition (2015) 2nd prize, cello

Музыкальный конкурс, приз $1,500

- YPSCA (2015/16) finalist, cello

Музыкальный конкурс, два именных приза

- Mary West Solo Competition (2015) CodaBow prize, cello

Музыкальный конкурс в Миннесоте, выиграла карбоновый смычок с выгравированным именем на колодке.

- NYIAA Carnegie Competition (2016) 3rd prize, cello

Третье место в муз. конкурсе в Нью-Йорке, денежный приз и концерт в Карнеги Холле.