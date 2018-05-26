Кого собирается «перевоспитывать» ГАИ балльной системой? 5 26.05.2018, 10:11

1,456

Все знают, что умный учится на чужих ошибках, нормальный - на своих, дурак вообще не способен к обучению.

Собственно говоря, это смысл любой системы наказания.

Видимо, количество дураков у нас зашкаливает, раз власти озаботились систематичностью нарушений, пишет abw.by.

Приводятся даже такие цифры: "Значительное число водителей допускает свыше 25 нарушений в течение года. Особо злостные "умудряются" совершить за год свыше 100 нарушений ПДД".

"Считаю, и это подтверждается практикой, что любое нарушение, даже самое малозначительное, если оно повторяется многократно, приведет к тяжелым последствиям. То есть будет совершено ДТП, которое приведет к гибели или травмированию людей, - отметил заместитель начальника УГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник. - Мы бы хотели заставить задуматься граждан и отказаться от систематического нарушения ПДД".

Как все знают, таким решением, по мнению властей, должна стать система штрафных баллов.

Позиция ГАИ понятна: с систематичностью, которая влечет тяжкие последствия, надо бороться. Но почему никто не хочет начать решать проблему сначала и задуматься, что движет нарушителями?

У нас, как всегда, все просто и сложно одновременно. С одной стороны, водители в основной своей массе законопослушны и не склонны сознательно нарушать ПДД, с другой - у каждого в голове есть свои "Правила", и, как показывает практика, тот же пресловутый техосмотр в них не значится. А еще "не очень" нарушать - это разговаривать по телефону во время движения, "вынужденно нарушать" - взять ребенка на колени, если мест для остальных пассажиров не хватает, "совсем не нарушать" - ехать со скоростью +9,9 км/ч к установленному ограничению. Впрочем, последнее нарушение даже КоАП таковым не считает.

В итоге в послужном списке обычных водителей могут оказаться "грехи", истоки которых самые разные: невнимательность, сознательное отклонение от некоторых (по мнению нарушителя, излишне жестких) правил и принципиальное игнорирование несправедливых требований.

И это только субъективные мотивы. А есть ведь еще и объективные.

На круглом столе в БелТА Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС), высказал мнение, что система наказания должна быть направлена на тех нарушителей, которые склонны соблюдать закон, и профилактикой в этом случае служат напоминания: "Чем больше будет напоминаний о нарушениях и возможном наказании, тем лучше. Помню, в Швеции полковник полиции приводил ситуацию: при ограничении скорости 40 один водитель едет 51 километр в час, другой - 90. Кем из них надо заниматься? Правильный ответ - тем, кто ехал 51 километр в час. Едущий на скорости 90 изначально игнорирует все нормы, поэтому надо заниматься тем, кто вроде и согласен выполнять требования, но пробует систему на прочность. И если она никак не отреагирует, то затем он будет ехать со скоростью 52, 53 и более. Система штрафных баллов направлена как раз на таких нарушителей".

А декан автотракторного факультета БНТУ, доктор технических наук, доцент Денис Капский напомнил, что для соблюдения ПДД должны быть созданы еще и условия: "На сегодняшний день организация дорожного движения приобретает совершенно новую значимость. Ведь более 50 процентов потерь происходит именно из-за некачественной организации дорожного движения. Мы можем создать такие условия для человека, когда он будет просто заинтересован ехать со скоростью потока 50 километров в час. Мы просто ему скажем: рекомендуемая скорость - 50, на другом участке - 60, на третьем - 80. Все зависит от условий… К сожалению, в этом законопроекте есть минус - он не оговаривает ответственность. И до сих пор не сказано, как балансодержатель дороги будет реагировать, если городская улица является очагом аварийности… Таким образом, в этом направлении явного изменения не произойдет".

Председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи «палаты представителей» Андрей Рыбак в свою очередь полагает, что балльная система - это не способ контроля, а "дополнительный механизм для наказания". "Пункт, который касается балльной системы, на мой взгляд и по мнению моих коллег, сегодня не проработан основательно и работать не будет. Мы предлагаем пока его из законопроекта вынести, провести обсуждения и экспериментально посмотреть, как он может работать", - добавил он.

Мы тоже попытались разобраться, сознательно ли люди становятся "систематическими нарушителями" даже при нынешних штрафных подходах?

Источник: abw.by

Вопрос прошлой недели звучал так: "Получив штраф за какое-то нарушение, продолжали ли вы поступать так же?"

Получилось, что на сознательное нарушение после полученного наказания идут 18%. "Да, авось не поймают!" - ответили они.

Остальные не собираются впредь нарушать закон, хотя и не исключают такой возможности.

"Я вообще никогда не нарушаю", - утверждают 10% респондентов.

"Нет, я учусь на своих ошибках", - сказали 20%.

И 52% участников опроса признались, что нарушение возможно, но "если только по невнимательности".

Так кого же мы будем перевоспитывать балльной системой? Эти самые 18%, среди которых неизвестно сколько тех, кто в принципе не собирается ездить по ПДД? Или заставим 52% забыть о невнимательности на дорогах? Хотя последних можно было бы уберечь от ненарочных нарушений другими способами - профилактикой, теми же напоминаниями и средствами организации дорожного движения… Но куда там! Проще придумать еще одно наказание и запугать всех лишением всего.