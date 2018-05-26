Анастасия Приходько: У нас идет война и мы не можем бить поклоны в Кремле 1 26.05.2018, 10:33

Анастасия Приходько

Фото: SEE.ua

Певица предложила лишать украинских артистов права на выступление в своей стране за концерты в РФ и Крыму.

Анастасия Приходько прокомментировала лишение украинских наград певца Иосифа Кобзона. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам певицы, в Украине хватает и "своих предателей", которых следовало бы лишить почетных званий.

"Все понимаю, но странно - чего первым то Кобзон? У нас тут своих предателей хватает. Давайте сначала разбираться, так сказать, с "нашими", а потом с теми", - написала Приходько.

Также Настя сразу предложила план действий, что делать с украинскими артистами, которые выступают в РФ и на оккупированных Россией территориях.

"Предлагаю: начнем лишать званий здесь, тогда и меньше ездить будут! За концерты в РФ и на территории Крыма лишаем права на выступления в своем государстве, со снятием всех наград! И выступления на ТВ и радио! Потому что у нас идет война и мы, украинцы, не можем бить поклоны в Кремле никак. Распевая в том числе!" - отметила артистка.