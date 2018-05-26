В Третьяковке посетитель повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван» 5 26.05.2018, 11:54

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Картина получила серьезные повреждения.

Правоохранительные органы задержали мужчину, который разбил стекло и повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына», выставленную в Третьяковской галерее. Возбуждено уголовное дело

В пятницу, 25 мая, один из посетителей Третьяковской галереи разбил стекло и повредил одну из выставленных картин, сообщает РБК.

«25 мая в 21:00 в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк не уточнила название картины, однако, по словам осведомленного источника «Интерфакса», повреждения получила знаменитая картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына». О повреждении этой картины со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает также ТАСС.

По факту повреждения картины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Нападавший задержан.

«Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — уточнила Волк.

Позже пресс-служба галереи сообщила, что картина получила серьезные повреждения. «В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В музее также рассказали, что после окончания первичных следственных мероприятий картина была изъята из экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую. «Реставраторы музея провели неотложные аварийные работы: извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея», — сообщили в пресс-службе.

Программу восстановления полотна разработает расширенный реставрационный совет, на который будут приглашены ведущие специалисты страны.