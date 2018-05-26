Меган Маркл будет полгода учиться этикету 3 26.05.2018, 12:49

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Меган Маркл

Учить герцогиню будет помощница королевы

Герцогина Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл, будет полгода изучать этикет по настоянию королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что учить герцогиню этикету будет помощница королевы Саманта Коэн, которая работает с королевской семьей 17 лет. Коэн уже общалась с ней перед свадьбой и дала ей несколько советов, как держаться на церемонии.

До конца года Меган будет принимать участие в благотворительных мероприятиях и других публичных акциях.