Министр финансов РФ: Вопрос повышения пенсионного возраста - на повестке

Министр финансов РФ: Вопрос повышения пенсионного возраста - на повестке8
- 26.05.2018, 12:59
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В Пенсионном фонде России не хватает средств.
Правительство РФ в настоящее время обсуждает вопрос об этапах и скорости повышения пенсионного возраста, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет "Финмаркет".
"Вопрос пенсионного возраста (уже) на повестке дня. Мы сейчас рассматриваем вопрос об этапах, скорости и т. д.", — сказал глава Минфина.
Он напомнил, что президент РФ поставил задачу повышать пенсии темпом выше уровня инфляции. Для того чтобы повысить пенсии в реальном выражении, нужно пополнять бюджет Пенсионного фонда РФ, добавил Силуанов.
Накануне зампред правительства Татьяна Голикова сообщила о возможных сроках пенсионной реформы. Она пояснила, что "пенсионная система многопланова". Она включает в себя ряд обширных тем, в том числе тему обычных пенсий, тему пенсионного возраста, тему досрочных пенсий.
В настоящее время возраст выхода на пенсию в РФ составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.