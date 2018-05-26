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Министр финансов РФ: Вопрос повышения пенсионного возраста - на повестке

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  • 26.05.2018, 12:59
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Антон Силуанов

В Пенсионном фонде России не хватает средств.

Правительство РФ в настоящее время обсуждает вопрос об этапах и скорости повышения пенсионного возраста, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет "Финмаркет".

"Вопрос пенсионного возраста (уже) на повестке дня. Мы сейчас рассматриваем вопрос об этапах, скорости и т. д.", — сказал глава Минфина.

Он напомнил, что президент РФ поставил задачу повышать пенсии темпом выше уровня инфляции. Для того чтобы повысить пенсии в реальном выражении, нужно пополнять бюджет Пенсионного фонда РФ, добавил Силуанов.

Накануне зампред правительства Татьяна Голикова сообщила о возможных сроках пенсионной реформы. Она пояснила, что "пенсионная система многопланова". Она включает в себя ряд обширных тем, в том числе тему обычных пенсий, тему пенсионного возраста, тему досрочных пенсий.

В настоящее время возраст выхода на пенсию в РФ составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.


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