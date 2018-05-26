Белорусские пограничники усилят контроль во время ЧМ-2018 по футболу 1 26.05.2018, 13:45

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Усиленные смены белорусских пограничников будут нести службу в пунктах пропуска во время чемпионата мира по футболу, сообщил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.

"На время чемпионата мира по футболу, в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока иностранных граждан и лиц без гражданства, на основных направлениях в пунктах пропуска через границу Беларуси службу будет нести усиленный состав смен", - заявил он в интервью БелТА.

Также он отметил, что в случае возникновения какие-либо нестандартные ситуации при пропуске болельщиков будут разрешаться на уровне дежурных служб Госпогранкомитета и Пограничной службы ФСБ России.

Председатель Госпогранкомитета заверил, что на пересечении границы гражданами Беларуси эти меры никоим образом не отразятся.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.