В Ганцевичском районе пьяный парень сжег остановку 1 26.05.2018, 14:25

Зачем он это сделал непонятно.

Уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества возбуждено в Ганцевичах. Молодой человек, будучи пьяным, сжег остановочный пункт.

— Инцидент произошел еще 7 мая. Житель деревни Остров Ганцевичского района 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег остановочный пункт в деревне Локтыши. На момент совершения преступления парень был несовершеннолетним. Ущерб составил 1166 рублей, рассказал официальный представитель УВД Бреcтского облисполкома Илья Помин.

Кстати, молодой человек состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.