В США рассказали о российской «суперракете» 5 26.05.2018, 14:34

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А что известно об С-500?

Американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке сообщил об испытаниях российской противоракеты, которой, как полагают американцы, будет оснащен перспективный российский противоракетный комплекс С-500.

Как утверждает источник CNBC в разведслужбах США, противоракета смогла поразить цель на удалении в 480 километров, что на 80 километров дальше, чем все аналогичные пуски в истории.

О том, что Россия разрабатывает такой комплекс, известно уже несколько лет, однако его тактико-технические характеристики, облик и прочие данные остаются строго засекреченными. О разработке новой системы стало известно еще в середине 2000-х годов, пишет BBC.

В России утверждают, что аналогом С-500 можно считать американский комплекс Thaad, однако, как утверждают разработчики российской системы - "Алмаз-Антей" - ее характеристики будут выше.

С-500, как утверждают эксперты, будет превосходить по характеристикам американский аналог - систему THAAD

ФОто: US DEFENSE MISSILE AGENCY / HANDOUT

В апреле 2017 года в интервью агентству ТАСС генеральный конструктор системы, заместитель гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов сказал, что испытания ракеты для С-500 должны начаться в Казахстане (вероятно, на полигоне Сары-Шаган), поскольку в России на полигоне Капустин Яр есть ограничение в дальности пуска в 100 километров.

При этом в феврале 2018 года в интервью "Интерфаксу" Созинов посетовал на то, что у России есть некоторые неудобства в связи с испытанием ракет в "сопредельных государствах".

Новый комплекс

Про С-500 известно, что это не продолжение линейки С-300 - С-400, а полностью новый, созданный с нуля комплекс с новыми ракетами, новыми радиолокационными средствами, новой вычислительной системой. Базовые режимы работы в С-500 будут автоматическими, то есть вмешательство оператора в процесс управления будет невелико.

Судя по той информации, которая просочилась в интернет, комплекс С-500 будет способен поражать как баллистические цели, включая боеголовки межконтинентальных ракет, так и аэродинамические - самолеты и крылатые ракеты.

Система противоракетной обороны Москвы, шахтная ракетная установка

Фото: METCEL/TASS

Дальность действия системы, судя по информации в интернете, для перехвата аэродинамических целей составляет 500 (по другим данным - 600) километров, и таким образом, если информация CNBC правдива, то испытанная противоракета по радиусу действия подтвердила заявленные характеристики.

Система будет оснащена и противоракетой для поражения баллистических целей, причем заявляется, что поражать цели она сможет на высотах выше 100 километров, но насколько выше - неизвестно.

Без кинетического боеприпаса

Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский рассказал Би-би-си, что для С-500 разрабатывается ракета с активной радиолокационной головкой. То есть ракета будет обладать системой самонаведения.

Виктор Мураховский сказал, что это не означает, что противоракета будет наводиться и перехватывать ракеты кинетическим перехватом. Другими словами, она не будет врезаться в цель и уничтожать ее кинетической энергией, которая выделяется при таком столкновении, как это делают ракеты комплекса THAAD. По словам эксперта, российские перехватчики будут оснащены обычной для таких ракет боевой частью со взрывчатым веществом и шрапнелью.

"Насколько я знаю, мы вообще вариант с кинетическим перехватом для своих систем не рассматриваем. Мы считаем его неперспективным. Потому что слишком низкая вероятность поражения. Слишком высокие требования к системам целеуказания. У американцев это не очень ладится, несмотря на очень большое желание", - сказал Мураховский.

Достинством классической противоракеты, которая поражает цель шрапнелью, взрываясь в непосредственной близости от цели, является то, что она допускает отклонение от цели в несколько метров. Недостатком считается то, что поражающие элементы не всегда могут уничтожить такую цель, как, скажем, боеголовку баллистической ракеты, и она продолжит полет.

"Кинетическая" ракета, попадая в цель всем своим весом (у нее отсутствует боеголовка в классическом понимании - ракета целиком является боевой частью) гарантированно уничтожает любую цель, но ее точность должна быть во много раз больше, чем у обычной противоракеты.

Система ПРО

В российской прессе говорится, что С-500 станет частью национальной системы противоракетной обороны. Тем не менее, этот комплекс, даже если он полностью подтвердит все свои заявленные характеристики, сам по себе не станет "противоракетным зонтиком" для какой-либо территории.

Задача С-500 - прикрыть сравнительно небольшой стратегически важный объект от удара баллистическими или крылатыми ракетами. Таким объектом может стать АЭС, позиции российских МБР, город или его часть.

Против массированного удара межконтинентальными баллистичекими ракетами в СССР была создана система А35, которая защищала от ракетного удара Москву и промышленные области вокруг нее. По неофициальным данным, на вооружении этой системы стояли тяжелые противоракеты с ядерной боевой частью - они должны были перехватить и уничтожить массированный удар ядерных боеголовок встречным ядерным взрывом.

На смену этой системе в 1990-х годах пришла новая, А-135. В настоящее время, как рассказал Виктор Мураховский, противоракеты с ядерной боевой частью сняты с вооружения.

В настоящее время параллельно с разработкой системы С-500 в России создается новая система ПРО А-235 "Нудоль", которая, судя по публикациям в интернете, также будет способна сбивать баллистические цели в ближнем космосе. Она станет дополнением А-135, возможно - еще одним ее эшелоном.