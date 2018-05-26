В Варшаве проходит Парламентская ассамблея НАТО 26.05.2018, 15:11

В весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в принимает участие около 500 парламентариев из стран НАТО, а также стран-партнеров.

НАТО должно демонстрировать солидарность. Только как сильное политическое сообщество, Альянс в состоянии эффективно отстаивать интересы безопасности государств-членов. Разный подход к оценке угроз безопасности не может нас разделять, - сказал в субботу в Варшаве министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Как сообщает «Радио Польша», выступление главы польской дипломатии, посвященное политике и роли НАТО, а также приоритетам польской внешней политики и политики безопасности, открыло второй день проходящей в польской столице весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

«Сегодня мы должны концентрировать внимание на реализации в полном объеме решений по укреплению безопасности восточных рубежей НАТО, принятых на саммитах в Ньюпорте и Варшаве. Чтобы эффективно выполнять свои задачи, Североатлантический альянс должен также предпринимать превентивные действия», - отметил министр Яцек Чапутович.

В нынешней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве принимает участие около 500 парламентариев из 26 стран-членов НАТО, а также стран-партнеров. На пресс-конференции в пятницу председатель ПА НАТО Паоло Алли, в частности, отметил: «Мы видим, что происходит в наших государствах, на наших границах, но также и далеко отсюда – в Северной Корее, на Ближнем Востоке, в Венесуэле и других странах. Безопасность становится все более глобальной проблемой, а НАТО – это самый большой, самый сильный, самый важный с политической и военной точек зрения союз мире».