В Киеве закрыли пять станций метро из-за сообщения о минировании 2 26.05.2018, 15:14

Четыре станции на красной ветке и одна на синей временно закрыты для пассажиров

В киевском метрополитене закрыли для пассажиров пять станций из-за сообщения о минировании. Об этом сообщается на странице метрополитена в Twitter.

Закрыты станции: "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра".

Сегодня в Киеве пройдет финальный матч Лиги чемпионов. В связи с этим метро будет работать на три часа дольше, "Олимпийскую" после 18:00 закроют, а некоторые станции могут изменить режим работы.