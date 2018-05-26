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В Киеве закрыли пять станций метро из-за сообщения о минировании

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  • 26.05.2018, 15:14

Четыре станции на красной ветке и одна на синей временно закрыты для пассажиров

В киевском метрополитене закрыли для пассажиров пять станций из-за сообщения о минировании. Об этом сообщается на странице метрополитена в Twitter.

Закрыты станции: "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра".

Сегодня в Киеве пройдет финальный матч Лиги чемпионов. В связи с этим метро будет работать на три часа дольше, "Олимпийскую" после 18:00 закроют, а некоторые станции могут изменить режим работы.


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