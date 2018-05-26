Доклад НАТО: Cтраны должны усиливать давление на Россию 26.05.2018, 16:31

РФ ответственная за нарушение прав человека в Украине и Грузии.

Доклад Парламентской ассамблеи НАТО, весенняя сессия которой в субботу проходит в Варшаве, возлагает ответственность за нарушение прав человека в Украине и Грузии на Россию.

Как пишет «Европейская правда», об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.

В докладе под названием "Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе", который был представлен главным докладчиком Уллой Шмидт, указываются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины.

"Докладчики поддержали тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии", - отметила Фриз.

По словам Уллы Шмидт, быстрое решение конфликта на Донбассе является нереалистичным. В то же время представители ПА НАТО признают, что руководство Украины стремится "говорить с людьми, а не решать конфликт военными методами".

"Ключевая задача сегодня - прекращение огня, но никакого прогресса со стороны самопровозглашенных республик не наблюдается", - отмечает Фриз.

По ее словам, докладчик четко распределяет ситуацию на Донбассе и в Крыму. В докладе содержится вывод о том, что страны должны усиливать давление на Россию.