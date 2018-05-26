В Бразилии бастуют дальнобойщики из-за повышения цен на топливо 26.05.2018, 16:57

ФОто: RT

Грузовики заблокировали главные дорожные пути.

В Бразилии в знак протеста против повышения цен на топливо водители-дальнобойщики заблокировали грузовиками главные дорожные пути. Для разблокирования дорог власти решили привлечь армию, пишет «Новое время».

В пятницу, 25 мая министр обороны Бразилии Жоакин Силва-и-Луна пообещал "быструю" операцию, чтобы восстановить движение автотранспорта на "критических участках". Ранее президент Бразилии Мишел Тэмер приказал направить силы правопорядка для прекращения акции.

Забастовка водителей грузовиков продолжается уже несколько дней. Акция сопротивления началась после того, как государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о повышении тарифов на дизельное топливо. К протестам присоединились тысячи водителей дальнобойщиков.

В результате проведенной блокады многих автодорог в ряде крупных городов страны появились серьезные проблемы с поставками продуктов питания, топлива и предметов первой необходимости. Кроме того, прекратили работу много автозаправок и предприятий автопрома. Из-за нехватки авиационного керосина отменен ряд авиарейсов.