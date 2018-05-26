Как будут начислять плату за общежития 4 26.05.2018, 17:11

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Новая инструкция.

На размер платежа будет влиять площадь занимаемого жилья, категория общежития, его благоустроенность, а также то, в каком населенном пункте оно находится. Плату за общежитие будут начислять дополнительно к «коммуналке», пишет сайт intex-press.by.

Соответствующее решение Брестского облисполкома размещено на Национальном правовом портале и вступает в силу после официального опубликования (с 26 мая). По инструкции, которая содержится в документе, будут начислять плату за пользование жилыми помещениями во всех общежитиях государственного жилфонда, кроме общежитий учреждений образования.

От чего будет зависеть плата

Размер начислений за проживание в общежитиях будет зависеть от нескольких показателей:

- от категории общежития. Больше всего придется платить тем, кто живет в общежитиях первой категории, меньше всего – третьей. К первой категории относятся общежития, где в блоках имеются комнаты, санузел, кухня, ко второй – общежития, где в блоке есть комнаты, санузел, а кухня общего пользования расположена на этаже, к третьей категории – общежития, где есть комнаты, а кухни, санузлы, душевые – общего пользования;

- от площади занимаемого помещения. Чем она больше, тем выше будет плата;

- от благоустроенности общежития. Если в общежитии нет какой-либо коммуникации (например, водоснабжения), плата будет меньше;

- от местонахождения общежития. Если общежитие находится в Бресте, платить за проживание нужно будет больше, чем, например, в Барановичах или Пинске.

Как будут считать

Начислять плату за проживание будут по формуле:

плата = БС х К1 х К2 хК3х S.

БС – это базовая ставка, которая равна базовой величине, умноженной на 0,1.

К1 – коэффициент, учитывающий местонахождение жилого помещения (для Барановичей равен 0,45).

К2 – коэффициент, зависящий от категории общежития. Для общежитий первой категории этот коэффициент равен 1; второй категории – 0,9; третьей – 0,8.

К3 – коэффициент, зависящий от благоустройства. Он равен 0,9 за каждую отсутствующую коммуникацию (горячее, холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление). Если все коммуникации есть, этот коэффициент равен 1.

S – общая площадь занимаемого жилого помещения.

Сколько придется платить

Например, барановичская семья проживает в общежитии со всеми коммуникациями, где санузел расположен в блоке, а кухня – общая на этаж (то есть это общежитие второй категории). Семья занимает помещение площадью 30 квадратных метров. В месяц за проживание им придется платить 29,8 рубля в месяц. И это без «коммуналки».

Подобные инструкции ранее разработали и в некоторых других областях страны, а также в Минске. В некоторых случаях привело к существенному увеличению платы за проживание в общежитиях.